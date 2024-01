Analistul politic Cozmin Gușă a împărtășit, în platoul emisiunii Culisele Statului Paralel, o fiă din istoria României, și anume care au fost jocurile de putere la vârful PSD în 2019, după ce Viorica Dăncilă a pierdut alegerile prezidențiale și s-a format un vid de putere în cadrul formațiunii politice.

Gușă a adus în atenție jocurile de putere și negocierile de culise care au avut loc în 2019, dezvăluind cum s-a decis ca Marcel Ciolacu să preia conducerea partidului.

„L-am chemat pe Vasile Dancu la masa. Eram in faza in care m-am impacat pentru ultima data cu el, el promitandu-mi in mod solemn ca nu va mai tine legatura cu Coldea. Nu a fost ultima oara cand m-a mintit, dar a fost ultima oara cand ne-am certat.

Am zis „Hai sa incercam inca un proiect in PSD, Dragnea oricum o sa se duca, vreau sa vii cu expertiza ta, sa refaci departamentele. Si imi zice ca nu mai este membru de partid. Am zis „Lasa ca te facem”. I-am zis „Tu nu esti bun de lider, dar presedinte de consiliu national, da”. Au trecut cateva luni. Planul era pentru alegerile din 2020. Nu am vorbit despre proiectul asta decat cu Vasile. Singurul care a stiut a fost Radu Moldovan de la Bistrita, un tip foarte serios, si caruia i-am spus „Pe Vasile o sa-l facem mebru la organizatia Bistrita Nasaud”. Asta a fost planul atunci.

In 2019, dupa infrangerea Vioricai Dancila se punea problema unui vid de putere in PSD si a unui moment in care trebuie sa se grupeze o echipa.

Eu atunci, nedorind sa ma intoc in PSD, dar dorind sa ajut sa se agregheze PSD-ul, am fost organizatorul unei intalniri intre 6 oameni, la inceput. Si oamenii se numeau: Vasile Dancu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Gabriela Firea, Paul Stanescu si Radu Moldovan.

Le-am spus ca PSD nu mai trebuie sa se faca de ras, oamenii au nevoie de un partid normal. Eu nu vreau nimic de la voi, pot sa va organizez ca va cunosc pe fiecare foarte bine. Si au fost cateva intalniri in care Radu Moldovan a zis ca nu vrea nicio functie și la acele intalniri in care discutam despre strategie, despre cum se va pune partidul, s-au impartit functiile.

Gabi Firea a zis prima: Eu nu vreau sa fiu presedinte, vreau sa fiu vicepresedinte. Paul Stanescu a zis ca vrea sa fie secretar general, Vasile presedintele consiliului national, si a ramas in dezbatere o functie de prim vicepresedinte si una de presedinte pentru Grindeanu si Ciolacu.

L-am intrebat prima data pe Marcel, si a zis ca vrea sa fie prim vicepresedinte. Foarte bine, Sorine, a ramas functia de presedinte, ti-o asumi Sorin Grindeanu? ”Da”. Si avut vreo trei patru intalniri in care structura de conducere, nu venise inca momentul congresului, era Sorin Grindeanu presedinte, doi vicepresedinti Ciolacu si Gabriela Firea, presedintele consiliului national Vasile Dancu si secretarul General Paul Stanescu. Si se suda echipa, era interesant.

Si mai trebuia sa avem o ultima intalnire, ne-am dus la Cluj, au venit si ei, si am avut o discutie intr-un restaurant. Trebuia sa batem in cuie structura ca venea congresul. Marcel era destul de posomorat. Eu nu am fost niciodata prieten cu Marcel Ciolacu cum am fost cu Radu Moldovan sau Vasile Dancu, dar ne stiam bine, eram amici. In seara aia era foarte tensionat. Nu se uita frumos la mine.

Stateam la masa si l-am rugat pe Nutu Varga sa nu vina nimeni la noi la masa. Si cine a vrut sa incalce consemnul, si Nelutu Varga nu a putut sa-l blocheze ca era prea prestigios, a fost Ucu Rus. Eu l-am vazut cu coada ochiului ca vrea sa se apropie, i-am zis „Te duci la alta masa stai acolo ca tu esti cu Pro Romania, aici e alta masa, se discuta altceva si vedem daca mai discutam cu tine la finalul mesei”.

Fiind suparat Marcel Ciolacu, l-am intrebat din start de ce e suparat. A zis ca el vrea sa fie presedinte. L-am intrebat pe Grindeanu „Tu ai probleme ca s-a schimbat”, a zis, ”Nu, pot eu sa fiu vicepresedinte.”

Eu ce pot sa spun, este ca, la cat de prieten am fost cu Hellvig, nu m-a sunat niciodata in acea perioada sa-mi spuna ”Stiu ca tu te ocupi sa ii ajuti pe cei de la PSD”. In afara de ei cinci mai erau doi oameni de fata, Radu Moldovan si Ionel Arsene.

Si asa s-a transat discutia. Eu m-am retras din acel moment, nu le-am cerut niciodata nimic.

Prima data m-am suparat pe Vasile Dancu pentru ca nu a facut nimic in calitate de presedinte al Consiliului National, si-a batut joc de functia aia. Dintr-o echipa care trebuia sa se agregheze, sa faca treaba, sa-si faca fiecare de competentele lui, azi au ajuns praf.

Cine cu cine se mai intelege in PSD dintre astia cinci, Poate Paul Stanescu – Gabriela Firea. Dar ei doi nu se mai inteleg cu astia. Dancu este izolat ca i-a trebuit sa-l primeasca pe fotoliu sa se instaleze Coldea in scaunul musafirului de la Ministerul Apararii, ca de aia a plecat Dancu. Dancu n-ar fi trebuit sa reia relatiile cu Coldea, mai ales din pozitia lui de ministru al Apararii. Dar el a ajuns acolo din decembrie si in februarie la final Coldea deja s-a instalat, si bineinteles ca asta este o vulnerabilitate.

Iar Dancu acum nu se mai intelege cu nimeni, degeaba iese la televizor sa il laude pe Marcel Ciolacu, nu asa se face, Eu nu mai vreau sa ma cert cu Vasile Dancu. I-am spus ”Stai cu Coldea, nu mai vreau sa ma cert cu tine”, dar nici nu imi pica bine, ca suntem prieteni de treizeci si ceva de ani, și este un intelectual remarcabil.

Ajunge cum a facut azi la o emisiune, sa o valideze pe Diana Sosoaca. Sau sa vina, ca a spus el intr-o emisiune, sa spuna ca Diana Sosoaca nu este nici cu rusii, ca e bine. Aceasta echipa nu mai e. Asta e povestea trista a unei echipe care trebuia sa se consolideze dar a ajuns sa se sape. Si dupa aia se mira de ce merg treburile prost. Pai treburile se fac in echipa, nu separat. Nu se fac „Lasa ca ma duc eu iar cu Coldea, si imi vad de treaba mea, apoi mai dau consultanta lui Geoana”, nu merge asa.

Practic, cat de dezagregat este PNL-ul, daca ne uitam si incepem sa-i luam la bani marunti pe cei din PSD, si e important, pentru ca ei reprezinta guvernarea, ne dam seama ca si acolo sunt niste lupte subterane care se refera inclusiv in comunicatul stalinist.

Pentru ca acel comunicat stalinist, eu am dat vina pe Bogdan Popescu, consilierul cel de taina. Insa „bunul” tau prieten Victor Ponta alataieri ca din intamplare, a zis ca a auzit ca anumiti lideri PSD sunt intelesi cu aia de la Realitatea ca sa il distruga pe Grindeanu.

Pentru mine a fost dovada faptului ca cest viclean copil de casa pe numele lui Victor Ponta, este cel care in tovarasie cu Grindeanu, l-au zapacit pe Ciolacu, de a fost in stare Ciolacu sa faca ce nu credeam ca ar fi in stare sa faca vreodata sa dea drumul acelui comunicat stalinist. Este o cabala impotriva lui Ciolacu? Eu zic ca da”, a conchis Cozmin Gușă.