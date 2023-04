Pâinea mucegăiește foarte repede, mai ales dacă stă pe blatul din bucătărie, unde de obicei ai o temperatură destul de ridicată. În funcție de sortimentul acesteia va trebui să o arunci după 7 până la 10 zile, potrivit Express.co.uk. Pâinea de casă va rezista între 3 și 5 zile, iar cea ambalată până la 10.

Congelarea pâinii

Modul și locul în care depozitezi pâinea acasă îi poate prelungi durata de viață. Cea mai simplă variantă este să o congelezi. Cu cât faci acest lucru mai repede cu atât pâinea va avea un gust mai bun după ce o decongelezi. Oricum, cu cât va sta mai mult în congelator cu atât calitatea ei se va deteriora mai mult. Va deveni din ce în ce mai uscată.

Unul dintre aspectele care contează este calitatea ingredientelor din care este preparată pâinea. Cu cât făina este de o calitate mai bună, cu atât va fi mai bună după decongelare.

În plus, dacă alegi sortimente care au în compoziție unt sau ulei, care sunt grăsimi care acționează ca niște conservanți, va rezista mai mult timp și fără să o congelezi. Pâinea din făină de migdale are în mod natural grăsimi și de aceea are un termen de valabilitate mai mare. Vezi cum poți prepara și pâine țărănească cu jumări în aluat.

Înainte de a congela pâinea va fi nevoie să o feliezi pentru a putea folosi doar cantitatea de care ai nevoie. Altfel, va fi nevoie să o decongelezi pe toată și nu vei mai putea să folosești această metodă din nou.

Decongelarea pâinii

Pentru a decongela pâine este suficient să o scoți din congelator și să o lași la temperatura camerei timp de 1-3 ore, în funcție de cât de mare este bucata. De asemenea, o poți lăsa peste noapte în frigidere pentru o decongelare lentă.

Dacă vrei să faci pâine prăjită, o poți pune în prăjitor chiar din congelator. Pur și simplu arunci feliile în aparat și aștepți până când sunt gata. Vor avea același gust ca în cazul în care ai pus pâinea proaspătă.

În cazul în care pâinea ți s-a întărit folosește un șervețel de hârtie ud pe care îl pui deasupra. Apoi pune pâinea la microunde și las-o puțin. Se va hidrata de la apa din șervețel și va fi suficient de moale cât să o poți consuma. Poți repeta procesul până când ajunge la consistența dorită.