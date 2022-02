Toate jocurile de cazino au o asemănare, și anume că sunt forme de jocuri de noroc. Cu toate acestea, fiecare joc diferă de următorul în ceea ce privește regulile și strategia.

Unele jocuri sunt ușor de deprins, cum sunt pe jocpacanele.ro, în timp ce altele sunt mult mai complexe. Cu siguranță vrei să eviți cea din urmă categorie atunci când începi cu jocurile de noroc de cazinou.

Dar care jocuri sunt cele mai greu de învățat ca începător? Ar trebui să evitați următoarele șapte jocuri atunci când începeți, deoarece au reguli și/sau strategii complicate.

Poker

Pokerul are mai multe aspecte care îl fac nedorit din punctul de vedere al unui începător:

Variații multiple

Reguli detaliate pentru fiecare variantă

Strategie dificilă

Greu de bătut

Pokerul este un termen larg care acoperă un număr mare de jocuri, cum ar fi Texas holdem, Omaha, stud, etc

Cei mai mulți jucători încep cu Holdem, deoarece este cel mai ușor de învățat. Dar chiar și holdem are reguli destul de complexe în comparație cu media jocurilor de cazinou.

Chiar mai rău, oricui îi va fi greu să învingă pokerul – cu atât mai mult jucătorilor noi. Acest joc pune oamenii unul împotriva celuilalt ,mai degrabă,decât jucătorii împotriva unui avantaj al casei.

Acest aspect este bun pe de o parte, deoarece oferă șansa de a obține profituri pe termen lung. Dezavantajul, însă, este că necesită învățarea multor strategii pentru a reuși.

Foarte puțini jucători noi câștigă bani jucând poker, chiar și în jocurile cash online de 0,01 sau 0,02 cenți. Ei trebuie să învețe strategia de bază și, de asemenea, să facă ajustări în funcție de tendințele adversarilor.

Pokerul este cu siguranță grozav pe termen lung, datorită strategiei sale captivante și a potențialului de profit. Cu toate acestea, este o introducere îngrozitoare în lumea jocurilor de noroc.

Craps( Barbut)

Craps este un joc de zaruri în care fiecare jucător face un pariu pe ceea ce crede că vor fi numerele de pe zaruri, fie că este vorba de o singură aruncare sau de o serie de aruncări. Acest joc poate părea foarte atrăgător pentru începători, deoarece poți arunca o pereche de zaruri pe o masă în timp ce toată lumea aplaudă, ceea ce uneori te poate face să te simți ca unul dintre acei jucători de bani mulți din filme.

Numărul mare de pariuri care sunt plasate în fiecare rundă, combinat cu ritmul frenetic al jocului, face ca acțiunea de gambling să fie una de mare impact. Pentru a vă da o idee despre numărul mare de opțiuni de pariere implicate în craps, puteți face pariuri de genul: Pass, Come, Bets, Don’t Come, Field, Horn , Any 7 , Hi-Lo, Craps, etc.

Din nefericire, acest joc nu este foarte ușor pentru începători, pur și simplu din cauza naturii sale complicate. Chiar dacă avantajul casei în acest joc este unul dintre cele mai mici pe care le puteți găsi în interiorul unui cazinou, ar putea dura numeroase ore doar pentru a învăța despre toate pariurile diferite care sunt posibile și când să profitați de ele. În loc să petreceți atât de mult timp învățând regulile unui joc în care casa are un avantaj, probabil că ar fi mai bine să încercați să învățați singur un joc precum pokerul, unde aveți mai multe șanse de câștig pe termen lung.

Blackjack

Chiar dacă sunteți un începător în lumea cazinourilor, probabil că ați auzit de jocul de blackjack. Blackjack este un joc de cărți în care un jucător sau un grup de jucători concurează împotriva dealerului.

Regulile blackjack-ului sunt extrem de simple, atâta timp cât te pricepi la adunarea de bază. De asemenea, trebuie să știți cărțile care volorează 10 puncte, și faptul că un as poate valora fie 1 punct, fie 11 puncte.

Scopul jocului este de a obține o valoare a mâinii care să fie cât mai aproape de 21 fără a depăși 21. Dacă valoarea mâinii tale depășește 21, pierzi mâna, iar dacă valoarea mâinii dealerului depășește 21, câștigi mâna.

Blackjack este, fără îndoială, unul dintre cele mai populare jocuri din lume datorită faptului că are cel mai mic avantaj al casei pe care îl puteți găsi într-un cazinou. Există chiar un număr mare de persoane care au fost date afară din cazinouri pentru că erau prea bune la acest joc, deoarece este de fapt ușor de câștigat dacă te pricepi să numeri cărțile.

Ca o regulă generală, de fiecare dată când un joc este excelent pentru veterani și experți, probabil că nu va fi bun pentru începători. Chiar dacă regulile sunt simple, strategiile care trebuie folosite nu sunt la fel de ușoare.

Pariuri pe Esports

Jocurile de noroc pe Esports sunt, în esență, același lucru cu pariurile sportive în majoritatea privințelor. Prezintă același stil de cote, tipuri de pariuri și strategie.

Prin urmare, pariurile esports reprezintă o tranziție naturală atunci când ești deja bine versat în pariurile sportive. Dar poate fi, de asemenea, un coșmar pentru pariorii noi.

Aceleași reguli de bază care se aplică la pariurile sportive se aplică și la acest tip de pariere. Trebuie să înțelegeți cotele și tipurile de pariuri înainte de a începe.

Strategia este, de asemenea, destul de complicată. Din nou, trebuie să cunoașteți handicapul meciurilor, gestionarea bankroll-ului, arbitrajul și mișcările obișnuite..

De asemenea, ar trebui să înțelegeți bine complexitatea oricărei piețe pe care pariați. Nu poți juca Dota 2 doar în mod recreațional, de exemplu, și să te aștepți să fii un parior de succes.

În schimb, vrei să știi cum strategiile, punctele forte și punctele slabe ale echipelor pot afecta o anumită confruntare. Ar trebui să tratezi pariurile esports ca pe un hobby până când devii mai încrezător în abilitățile tale.

Concluzie

Să joci diverse jocuri de noroc într-un cazinou poate fi distractiv pentru toată lumea, fie că ești începător sau un veteran expert. Șmecheria pentru a avea maximum de distracție pentru banii investiți este să vă dați seama ce jocuri sunt potrivite pentru nivelul dumneavoastră actual de experiență ca jucător.

Pentru toți jucătorii începători care citesc aceste rânduri, sper că acest blog a aruncat puțină lumină asupra tipului de lucruri pe care ar trebui să le căutați atunci când alegeți un joc de cazino pe care să îl jucați. Evitând jocurile care au un avantaj extrem de mare al casei sau strategii nebunește de complicate, vă veți ghida spre jocuri care sunt mai potrivite pentru dumneavoastră.