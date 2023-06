DJS Neamț a organizat în zilele de 10 și 11 iunie 2023 ediția din acest an a Festivalului de minihandbal ”Mircea Fleșeriu”. Evenimentul s-a desfășurat în Sala Ceahlăul din Piatra Neamț, locație care s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei 335 de mici iubitori ai sportului cu mingea mică. S-a jucat pe trei terenuri la două grupe de vârstă, turneuș fiind destinat copiilor de până la clasa a IV-a inclusiv.



Au acceptat invitația noastră antrenori de la cluburi din zona Moldovei, bucuroși că ai lor copii pot să-și etaleze cunoștințele și talentul la un turneu de tradiție a cărei primă ediție a avut loc în 2023. Au fost prezenți sportivi și sportive de la CSS Târgu Neamț (antrenori Cristian Bursuc și Ovidiu Tătaru), Pașcani (echipă alcătuită din copii de la CSM Pașcani și Școala I.Cantacuzino Pașcani, antrenori Cătălina Rotaru și Alexandru Savu), LPS Roman (antrenori Vasilica Lazăr, Viorel Lazăr, Andreea Creangă); ACS Preventis Iași (antrenor Mihai Timofte); ABC Handball Kids Iași (antrenor Bogdan Constantin); CSO Buhuși (antrenor Mirela Popa); CSS Bacău (antrenor Georgiana Vîntu); OK Sport Onești (antrenor Laura Roșu); Prosport Focșani (antrenori Loredana Pavel și Alexandra Vișan); CS Handbal Art Galați (antrenor Gabriela Talabă); LPS Piatra Neamț (antrenor Rebeca Cernat); AS Sportul Piatra Neamț (antrenori Ovidiu Ilisei, Florin Andriesei, Vlad Drugă).

DJS Neamț ține să mulțumească pentru sprijin partenerilor noștri în organizare: Simba Invest, Vitamin Aqua, FizioS Piatra Neamț și CS Ceahlăul Piatra Neamț. De asemenea, trebuie aduse mulțumiri sportivilor care au ales să ne fie arbitri la această competiție: Carina Ciobotariu, Alina Ionuță, Alin Bobu, Florin Ignat.

”La final de competiție toată lumea a plecat de la sală zâmbind, iar această imagine a fost cea care a contat. Copiii s-au ales cu câte o medalie și dulciuri, dar au rămas în mod special cu o sumedenie de amintiri. Unii s-au întors de la fapt la Piatra Neamț, fiindcă au fost și-n anii trecuți și asta a însemnat pentru ei o bucurie. Consider că antrenorii au plecat de asemenea mulțumiți de numărul de jocuri și de faptul că această competiție programată înainte de vacanță le dă posibilitatea de a vedea nivelul la care au ajuns acești mici handbaliști. Faptul că în 2022 am avut 320 de copii și că în acest an numărul a mai crescut puțin, ne arată că trebuie să continuăm să muncim la fel de mult pentru organizare și pentru a oferi condiții bune pentru meciuri. Având în vedere aceste aspecte, poate că în 2024 vom găsi sprijin pentru a găzdui întrecerea în Sala Polivalentă, pentru ca acești copii să aibă posibilitatea și de a vizita orașul nostru”, a declarat Marcel Mihalcea, consilier DJS Neamț.

Sursa: Realitatea de Neamt