CSM Ceahlăul Piatra Neamț începe parcursul cu Florentin Petre la timonă.

În cadrul conferinței de presă de azi, s-a vorbit despre modul în care au decurs negocierile și despre obiectivele stabilite împreună. S-a făcut cunoscut faptul că se dorește aducerea unui președinte executiv, dar și că lotul urmează a se ”primeni” pentru a încerce încă din martie accederea între echipele care se vor bate pentru un loc în Liga 2.

Anton Măzărianu, acționar majoritar al CSM Ceahlăul:

”Inima nu m-a lăsat să renunț la proiectul Ceahlăul, pentru că eu cred în el. Am făcut greșeli la început de campionat pe care mi le-am asumat. Având cel mai bun lot nu am reușit să arătăm asta. Contează însă ce facem de aici înainte. Am căutat cea mai bună variantă de antrenor și ne-am oprit la Florentin Petre pentru că am considerat că experiența unei promovări într-un eșalon superior contează foarte mult. Are experiență în așa ceva și îmi doresc din tot sufletul să găsească soluția câștigătoare, ca în următoarele trei meciuri să obținem maximum de puncte și să profităm că greșelile adversarilor pentru a putea ajunge în play-off. Dacă ajungem acolo, lucrurile vor fi ușor mai simple și vom putea lua măsurile ce se impun pentru a ataca lupta pentru un loc la baraj și la promovarea în eșalonul doi.

Măsurile luate nu se opresc doar la aducerea unui antrenor și a unor jucători. Suntem în curs de identificare a unui președinte executiv”.

Florentin Petre, antrenor principal CSM Ceahlăul:

”Nu a fost o negociere cu cei din conducerea Ceahlăului, ci o discuție prietenească. A durat maxim o oră. Când am văzut ce se vrea, când am văzut proiectul ce se află în desfășurare, am acceptat fără să mă uit la bani prima dată, așa cum fac mulți antrenori și jucători. Mi-a plăcut ideea, mi-a plăcut că sunt doi oameni tineri (n.n. – președintele Cătălin Roca și directorul firmei Comes SA – sponsorul clubului – Anton Măzărianu) pe care mă pot baza pe viitor. Suntem conștienți că începem un drum lung și greu. La începutul campionatului toată lumea se speria că Ceahlăul are cel mai bun lot, dar cum se întâmplă în fotbal, ceea ce este pe hârtie nu se materializează în teren.

Am venit cu aceeași ardoare pe care o știți cu toții, exact ca jucător, cu aceeași pasiune. Vreau respect și disciplină. Am venit să câștig, am venit să fac performanță. Am făcut la Brăila din foarte puțin, cu un grup de oameni, mă refer atât administrativ, cât și ca jucători, care a pus suflet. Nu banii au făcut diferența, nu lucrurile materiale. Grupul a făcut diferența. Voi face tot posibilul ca și la CSM Ceahlăul să creez un grup de jucători după modelul meu de jucător.

La Brăila a fost foarte greu. Totul depinde însă de jucători. Din partea mea vor avea tot, dar din partea lor vreau tot. Noi trebuie să facem să dăm totul pentru a promova.

Avem o listă cu jucători care vor veni, pe care ne vom baza pe viitor. Important este să am calitate. Cei ce vor fi aleși vor fi obligați să câștige meciuri. De aia am venit, să câștig. Avem puține meciuri și trebuie să le câștigăm. Seria o cunosc foarte bine. Este una bună în care se investesc bani, sunt jucători cu calitate și echipe cu bani mulți.

M-a bucurat abordarea discuției cu CSM Ceahlăul, fiindcă telefonul a sunat din mai multe zone. Mai greu decât mi-a fost nu poate să-mi fie. La ce am văzut până acum și la ce se discută în jurul meu, chiar mă simt… fericit. Fiindcă am ce-mi trebuie. Nu trebuie să alerg după bani la primărie și Consiliul Județean, ceea ce este important”.

Cătălin Roca, președintele CSM Ceahlăul:

”Rezultatele din 2021 nu au fost cele pe care ni le-am dorit. Drept urmare am ajuns la un acord de reziliere cu antrenorul Gabriel Rădulescu. Ulterior am făcut cu domnul Măzărianu un profil al antrenorului pe care ni-l dorim și am început căutările. Consider că am ajuns la cea mai bună variantă în persoana domnului Florentin Petre. Îi mulțumesc că a acceptat provocarea pe care i-am lansat-o și sper că vom putea să ajungem în zona de play-off și apoi, la baraj”.