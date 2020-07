In data de 14.07.2020 DSP Neamt a fost anuntat de medicul de familie Cosma Veronica ca o pacienta, care este angatata la cresa Darmanesti P Neamt , s-a prezentat la consultatie cu simptomatologie respiratorie-specifica Covid-19.

DSP Neamt a inceput ancheta epidemiologica si a depistat cinci angajate simptomatice.

In aceeasi zi s-a decis recoltarea probelor pentru ARN viral SARS Cov-2 la tot personalul implicat in ingrijirea copiilor din unitate.



-primul caz- NT/5768/2020 cu debutul pe 07.07.2020 cu urmatoarele simptome: dureri lombare si cervicale. A fost consultata de medic si a primit Rp si concediu medical pentru perioada 08-10 .07.2020. Pe 09.07.2020 a prezentat febra, dureri in gat, ameteli. S-a prezentat la serviciu pe 13 si 14.07.2020.

-al doilea caz -NT/5722/2020, debut 11.07.2020 (dureri in gat , tuse seaca ameteli ,cefalee ,anosmie) ,recoltare 14.07.2020,internare 16.07.2020;

-al treilea caz -NT/5720/2020 ,(fara gust ,fara miros) debut 12.07.2020, recoltat 14.07.2020, internare 16.07 2020;

-al patrulea caz-NT/5724/2020 debut 13.07.2020 (fara gust,fara miros), recoltat 14.07.2020,internat 16.07.2020;

-al cincilea caz-NT/5718/2020 debut 14.07.2020 (fara miros) recoltat 14.07.2020,internat 16.07.2020;

– al saselea caz -NT/5719/2020 asimptomatic , internat 16.07.2020.

Cazuri pozitive -6 : – 2 asistente medicale;

4 ingrijitoare.

Forma de boala: 2 cazuri cu forma medie, 3 cazuri cu forma usoara, 1 caz asimptomatic.

Grupa de varsta: 2 cazuri grupa 35-44 ani;

cazuri grupa 45-54 ani;

caz grupa 55-64 ani.

Debut:14.07.2020

Masuri :

-la personalul angajat s-au recoltat 9 teste Covid-19, dintre care : 6 rezultate pozitive, 2 rezultate negative, 1 proba in asteptare;

– la anteprescolari s-au recoltat 15 probe care sunt in lucru;

– s-au internat cele 6 cazuri pozitive;

– incepand cu data de 15.07.2020 s-a inchis activitatea unitatii , iar copii au primit recomandarea de izolare la domiciliu pana la venirea rezultatelor;

– in unitate s-a recomandat dezinfectia generala prin nebulizare

Unitate care asigura ingrijirea copiilor pana la varsta de 3 ani , pentru un numar de 12 ore pe zi (orele 06-18).

Ingrijirea copiilor este asigurata de un numar de 9 angajate:

-2 cadre medicale;

-1 bucatareasa;

– 6 ingrijitoare.

– numar anteprescolari aflati in ingrijire: 15