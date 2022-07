Un weekend plin de aventură pentru toate vârstele, de la balonul cu aer cald care te face să te gândești la romanele lui Jules Verne, la plimbări cu caiacele și bicicletele electrice, echitație, spectacole pentru copii și ateliere educaționale. Toate acestea și multe alte surprize la KULT FEST 2022 pe 30-31 iulie, într-o nouă locație plină de aventuri, Baza hipică “Col. Virgil Bărbuceanu” din Piatra Neamț și un program dedicat tuturor categoriilor de vârstă.

PROGRAM

30 IULIE

Program activități pentru copii

10:00 Deschidere festival

10:30 – 13:00 Ateliere în aer liber

Re-creative: Culoare, Tradiție și Imaginație by Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare

Evoluăm prin educație by Fundația Autonom

11:00 – 12:00 Spectacol Trupa Dabada și Nubanu – Școala de năzdrăvănii

12:00 – 13:00 Concerte Next Star

Experiențe festival

10:00 – 19:00 Plimbări cu caiace

19:00 – 21:00 Zbor ancorat balon cu aer cald

Program artiști (începând cu ora 17:00)

Flying Otters Erika Missed Call The Kryptonite Sparks Argatu și Moș Martin Spike

——

31 IULIE

Program activități pentru copii

10:00 – 13:00 Ateliere în aer liber

Re-creative: Culoare, Tradiție și Imaginație by Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare

Evoluăm prin educație by Fundația Autonom

11:00 – 12:00 Spectacol Magia Baloanelor de Săpun

12:00 – 13:00 Concerte Next Star

Experiențe festival

10:00 – 19:00 Plimbări cu caiace și e-bike

19:00 – 21:00 Zbor ancorat balon cu aer cald

Program artiști (începând cu ora 17:00)

Tangent (DJ) Stoned Lotus Robin & The Backstabbers Zdob și Zdub

——

Prețuri bilete:

Bilet Adult / zi = 50 lei

Bilet Copil (6-14 ani) / zi = 25 lei

Abonament Adult / 2 zile = 75 lei

*Toate biletele achiziționate pentru ediția 2020 rămân valabile!

Sau în locațiile partenere din Piatra Neamț: AER, Tequilla Bowling, Dante Coffee & More

Sursa: Realitatea de Neamt