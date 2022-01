„Fata de prognoza optimista din decembrie, evolutia actuala s-a aliniat la prognoza realista la inceputul saptamanii iar de ieri s-a aliniat la scenariile de evolutie pesimista.

Evolutia de azi face ca scenariile pesimiste sa devina optimiste, si vechiul scenariu optimist sa devina scenariul optimist de internari in spitale. Aceasta crestere este cu atat mai amenintatoare cu cat impactul deschiderii scolilor se va vedea abia de saptamana viitoare.

Ar fi un miracol in sine ca numarul de internari sa fie sub media numarului de cazuri confirmate. De la inceputul pandemiei si pana acum numarul de internari in spitale a fost mereu peste cel al cazurilor.

In valul 4-Delta numarul de spitalizari a inceput sa creasca vizibil inainte de curba confirmarilor (cazurile din vara au fost mult subestimate ca sa justifice relaxarile) dar varful spitalizarilor apare cam la 1 saptamana dupa varful cazurilor.

In valul 5-Omicron, debutul valului de infectari este atat de abrupt incat valul de internari va ramane cu cel putin 1 saptamana in urma, dar se vede deja o usoara crestere a numarului zilnic de spitalizati.

Cresterea spitalizarilor este insa mult mai accentuata in randul minorilor unde internarile COVID-19 au crescut de la 55 la 95 (aproape de 2x) fata de saptamana trecuta.

Aceasta crestere mai rapida in randul copiilor confirma tabloul general din alte tari unde internarile pediatrice sunt in general de 4x mai multe decat in valul precedent (in imagine aveti UK si NY, SUA).

Chiar daca numarul de spitalizari va ramane sub numarul mediu de cazuri, tot vom depasi numarul maxim de spitalizari din valul 4-Delta.

Daca valul de internari din valul 4-Delta a avut nevoie de 4 luni pentru a ajunge la peste 20,000 de bolnavi spitalizati pe zi (30 iulie – 30 octombrie 2021), valul 5-Omicron va avea nevoie de mai putin de 2 luni probabil pentru a ajunge la 20,000.

Speranta este ca nu va depasi acest prag datorita virulentei mai scazute a Omicron fata de Delta. Acest optimism este justificat la nivel individual insa nu la nivel de autoritati.

Stim ca virulenta nativa a tulpinii Omicron este mai apropiata de Alpha (cu 25-50% sub Delta) insa daca privim la corelatia dintre cazuri si spitalizari a valului 3-Alpha vedem ca si Alpha a fost o varianta extrem de periculoasa in absenta vaccinului, chiar daca si atunci Romania avea un procent mare din populatie trecuta prin boala in valul 2.

Daca protectia dupa infectarea in masa din valul 4-Delta nu va fi suficienta, este posibil sa nu asistam la deculparea numarului de cazuri de cel al spitalizarilor, ceea ce inseamna ca numarul de spitalizari zilnice poate depasi 30,000.

Cert este ca stim mult prea putin despre tulpina Omicron ca sa ne permiteam sa ne relxam si sa o catalogam ca „doar o gripa”.

E trist de altfel ca am evoluat in 2 ani de pandemie de la „e doar o gripa” la „e doar o gripa si vaccin natural”.

E insa revoltator ca suntem obligati sa ne trimitem copiii in clase unde stim ca elevii sau profesorii infectati nu pot fi testati si izolati.

Coalitia actuala de guvernare nu a fost in stare sa isi asume responsabilitatea pentru certificatul verde si siguranta in scoli dar au tupeul sa invoce grija pentru viitorul copiilor nostri cand ii forteaza sa se infecteze cu cea mai periculoasa varianta pentru copii de pana acum.

O sa tot repet pana pricep si cei care invoca „Romania Educata” ca sa ne condamne copii la o boala experimentala:

COVID-19 nu e gripa!

COVID-19 este o boala sistemica cu poarta de intrare pulmonara!

Sistemul respirator este doar tinta primara a SARS-CoV-2. Sistemul cardio-vascular si creierul sunt doar 2 dintre cele mai importante tinte pe termen lung ale virusului.

Oamenii astia care ne trimit copiii fara nici o consideratie pentru sanatatea lor nu inteleg sau nu le pasa de consecintele bolii pe termen lung pentru ca agenda lor politica e pe termen scurt.

In Anglia sunt deja peste 100,000 de copii intre 2 si 16 ani cu simptome de long-covid, dintre care 20,000 de copii cu simptome care persista de mai mult de 12 luni.

Orice om care intelege cat de periculoasa poate fi boala pentru copii, ar prefera sa isi vaccineze din 6 in 6 luni copiii decat sa ii lase sa se infecteze fara protectie din 6 in 6 luni.

Da, chiar daca „doar” 1 din 100 de copii vor face forme de covid-lung, voi face tot ce imi sta in putinta ca parinte sa ma asigur ca baietii mei nu vor face parte din cei care vor afla peste ani ca sunt sterili sau au un debut prematur al unei boli grave de sistem pentru ca „dar tata, mi-ai spus ca e doar o gripa!…”

Asa incat, sa ne fie limpede si noua si autoritatilor si partidelor care bat campii ca infectarea e mai buna decat vaccinarea:

1. COVID-19 nu e „doar o gripa”!

2. Omicron e mai putin sever decat Delta, dar nu „e o boala blanda”!

3. Gripa nu e o boala blanda, de asta ne vaccinam impotriva ei.

4. Ignoranta si incompetenta nu sunt scuze pentru dezastru, sunt cauze pentru dezastru atat la nivel personal cat si la nivel institutional sau de stat.

———————-

Nici o varianta care are nevoie de 3 doze de vaccin ca sa fie imblanzita nu e blanda!

———————-

PS pentru autoritati:

Nu mai numarati steagurile de la primarie ca sa iasa 50% vaccinati, mai bine reduceti intervalul pentru booster sa ne pazim singuri daca tot ne-ati abandonat stihiei care vine.

Azi, 6 ianuarie 2022, avem 3,152,371 romani vaccinati cu prima doza sau booster in ultimele 180 de zile, dintre care doar 2,080,222 sunt doze booster, deci doar 15% din populatie este protejata prin vaccinare de Omicron.

Aceasta protectie este mai scazuta fata de debutul valului Delta cand erau 4,084,217 de romani vaccinati cu prima doza sau booster in ultimele 180 de zile.

Daca valul 5-Omicron se dovedeste la final mai bland decat valul 4-Delta, va fi din mila Pandemiei si nu din meritul Guvernului sau Cotroceniului.

=================================

In fine, zarurile au fost aruncate, valul 5-Omicron va evolua liber intr-o populatie cu o protectie minimala, la fel ca valul 4-Delta.

Ar fi bine sa incepem sa discutam ce trebuie sa facem ca sa nu mai repetam si in valul 6 dezastrul din valurile 2,3,4 si 5.