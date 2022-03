Lunetistul Wali a sosit în Ucraina, la începutul lunii martie, pentru a lupta cu armata rusă. Cu toate acestea, la scurt timp după sosire, el a dispărut.

Rusia susține că lunetistul a murit la 20 de minute după ce a intrat pe linia de front. „Lunetistul de elită și-ar fi dat de gol poziția după ce și-ar fi comunicat prin radio sectorul de luptă unde se afla și ar fi dat mai multe interviuri pentru presă. Rușii ar fi aflat astfel locația și ar fi bombardat intensiv acel sector,” scrie presa de la Moscova.

Canadian sniper Wali Dubbed „the wold’s deadliest sniper” Killed by Russian Forces just 20 minutes after goin into action in Mauripol. pic.twitter.com/1YwUDWTVQA

