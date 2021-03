Un nemțean vaccinat cu lotul ABV2856 al vaccinului AstraZeneca a povestit prin ce a trecut după ce a făcut imunizarea.

Ionuț U. s-a vaccinat pe 25 februarie și povestește cum la două ore după vaccinare au început să apară reacțiile.

”Indiferență și nepăsare din partea autorităților române care gestionează această campanie deosebit de agresivă,pentru a putea ieșit din țară și pentru am putea desfășura în liniște proiectele aflate în lucru am decis să mă vaccinez și să mă protejez de virusul Covid 19.

În urma știrii făcute astăzi la nivel național și internațional, anunțul care face referire la lotul periculos de vaccinuri AstraZeneca compromise, cu numărul ABV2856, țin să vă anunț că m-am vaccinat și eu cu o doză din același lot și nu m-am simțit bine.

Aveți aici dovada !

-Eu m-am vaccinat în urmă cu două săptămâni pe 25:02:2021 la centru de vaccinare în cadrul liceului economic din Piatra Neamț.

– imediat la două ore după vaccinare a început să-mi crească temperatura până la 39 °,

– la cel puțin 10 ore de la vaccin am început să mă simt extrem de rău cu dureri puternice de cap ,frisoane și temperatură crescută în mod constant peste 39 chiar 40 °.

– A doua zi a urmat ca un coșmar nu am putut să mă mișc și să mă ridic din pat mi-a fost foarte rău și am avut temperatura 3, 4 zile la rând 39-40 ° ( menționez că am luat diferite medicamente recomandate de un medic specialist , pe care îl cunoșteam paracetamol, algocalmin dar și alte antitermice care să-mi scadă puțin temperatura și durerea de cap), după ce am luat aceste medicamente a început temperatura să-mi scadă pentru cel puțin o oră și puțin, după care a început să crească din nou .

– În a doua zi de la vaccinare vă spun sincer că m-am simțit mult mai rău am avut vărsături și nu am putut să consum nici un fel de aliment.

– aceste episoade au continuat timp de 3-4 zile.

M am vaccinat intr o zi de joi , la care am fost programați mai multe persoane dintre care voluntari și prietena mea . In tot acest timp , prietena mea s a răzgândit , spunându – le ca o sa revină și nu mai dorește sa facă vaccinul.

Următoarea zi, adică vineri cei de la Centrul de vaccinare au sunat o pe logodnica mea, spunându-i că dacă s a răzgândit poate sa meargă la vaccin , fapt pentru care ea le a povestit medicilor care au sunat o , ca nu este de acord sa l facă deoarece băiatul care a fost joi ( “adică logodnicul meu “) nu este intr o stare buna , și se simte foarte rău , și nu vrea sa mai facă vaccinul fapt pentru care i a închis telefonul in nas , fără a i da un sfat medical , sau o sugestie pentru un antitermic , pentru a i mai reduce din dureri “

Din păcate asta este sistemul medical , indiferenta și nepăsare !”, a postat nemțeanul pe Facebook.

Sursa: Realitatea de Neamt