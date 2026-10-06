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Accident grav în județul Neamț. O mașină s-a răsturnat în afara carosabilului, după ce s-a ciocnit violent cu o alta -FOTO
FOTO: ziarpiatraneamt.ro
Publicat6 oct. 2026, 10:30
Actualizat6 oct. 2026, 10:33
SursăRealitatea.Net
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs marți dimineață, în jurul orei 08:00, în satul Turturești, comuna Girov, județul Neamț. În urma impactului, una dintre mașini s-a răsturnat în afara părții carosabile.
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