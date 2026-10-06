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Accident grav în județul Neamț. O mașină s-a răsturnat în afara carosabilului, după ce s-a ciocnit violent cu o alta -FOTO

FOTO: ziarpiatraneamt.ro

FOTO: ziarpiatraneamt.ro

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat6 oct. 2026, 10:30
Actualizat6 oct. 2026, 10:33
SursăRealitatea.Net

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs marți dimineață, în jurul orei 08:00, în satul Turturești, comuna Girov, județul Neamț. În urma impactului, una dintre mașini s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Un bărbat a fost transportat la spital

La locul accidentului au intervenit pompierii de la Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Neamț și polițiști din cadrul IPJ Neamț.

Potrivit autorităților, în cele două autoturisme se aflau doar conducătorii auto, care până la sosirea pompierilor au reușit să se autoevacueze.

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În urma impactului, un bărbat în vârstă de 49 de ani a suferit mai multe traumatisme și a fost preluat de echipajul SAJ, care l-a transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

La locul producerii accidentului, pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor.

Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penala și urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

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