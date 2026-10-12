Adolescentă de 15 ani, lovită pe trecerea de pietoni în Neamț. Șoferița de 73 de ani, cercetată de polițiști

Adolescenta a fost transportată la spital, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
O fată de 15 ani a fost accidentată luni dimineață, 12 octombrie 2026, pe o trecere de pietoni de pe DN15, în localitatea Roznov, județul Neamț. La volanul autoturismului implicat se afla o femeie de 73 de ani, care circula dinspre Piatra-Neamț către Bacău.
Accident pe DN15, în localitatea Roznov
Accidentul s-a produs în jurul orei 07:22, când șoferița ar fi acroșat-o pe adolescentă în timp ce aceasta traversa regulamentar strada, pe trecerea pentru pietoni.
Polițiștii rutieri din Neamț au intervenit la fața locului și au început verificările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
Adolescenta, transportată la spital
În urma impactului, fata a acuzat dureri la nivelul coloanei cervicale, dureri de cap și dureri în zona posterioară a toracelui.
Potrivit informațiilor transmise de Serviciul de Ambulanță Județean Neamț, adolescenta nu prezenta fracturi vizibile. Echipajul medical a transportat-o la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț pentru investigații și îngrijiri medicale. <Cite refs={["turn151570search2"]}/>
Șoferița a fost testată pentru consumul de alcool
Polițiștii au testat-o pe conducătoarea auto cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.
Oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.
Ancheta urmează să clarifice modul în care s-a produs impactul pe trecerea pentru pietoni.