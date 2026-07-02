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Atac înfiorător în Neamț! O femeie a fost înjunghiată de fostul soț chiar în mașină, la o zi după expirarea ordinului de protecție

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 18:43

O femeie în vârstă de 30 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost atacată cu un cuțit de fostul soț chiar în autoturismul său, în municipiul Roman, județul Neamț. Agresiunea s-a petrecut la doar o zi după expirarea ordinului de protecție emis împotriva bărbatului.

Incidentul a avut loc în fața blocului în care locuiește victima. Femeia tocmai revenise din oraș și își parcase mașina, moment în care fostul partener, un bărbat de 34 de ani, care o aștepta în zonă, a trecut la atac.

Potrivit primelor informații, acesta ar fi spart unul dintre geamurile laterale ale autoturismului și ar fi înjunghiat-o de mai multe ori.

Un vecin a intervenit și a împiedicat o tragedie

Țipetele femeii au fost auzite de un vecin, care a intervenit imediat și s-a luptat cu agresorul, oferindu-i victimei șansa de a scăpa. Deși grav rănită, femeia a reușit să pornească autoturismul și să se deplaseze câteva zeci de metri, unde a cerut ajutor.

Între timp, atacatorul a fugit de la locul faptei. Pe traseu, acesta ar fi aruncat cuțitul folosit într-un cimitir, însă a fost identificat și prins rapid de polițiști.

Victima a fost operată de urgență

Femeia a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au intervenit chirurgical. Potrivit cadrelor medicale, aceasta a fost la un pas să-și piardă viața în urma rănilor suferite.

Agresorul a fost reținut de polițiști, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs atacul.

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