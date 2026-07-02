Atac înfiorător în Neamț! O femeie a fost înjunghiată de fostul soț chiar în mașină, la o zi după expirarea ordinului de protecție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 18:43

O femeie în vârstă de 30 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost atacată cu un cuțit de fostul soț chiar în autoturismul său, în municipiul Roman, județul Neamț. Agresiunea s-a petrecut la doar o zi după expirarea ordinului de protecție emis împotriva bărbatului.

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