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Actualitate· 1 min citire
Atac înfiorător în Neamț! O femeie a fost înjunghiată de fostul soț chiar în mașină, la o zi după expirarea ordinului de protecție
Poliție
O femeie în vârstă de 30 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost atacată cu un cuțit de fostul soț chiar în autoturismul său, în municipiul Roman, județul Neamț. Agresiunea s-a petrecut la doar o zi după expirarea ordinului de protecție emis împotriva bărbatului.
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