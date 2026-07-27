Bilanț dramatic după weekend: patru copii și un adult au murit înecați în râuri și lacuri

1

Patru copii și un adult și-au pierdut viața în weekend, după ce s-au înecat în timp ce se aflau la scăldat în râuri sau lacuri. În urma tragediilor produse în mai multe județe, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face un nou apel la populație și recomandă scăldatul doar în locuri special amenajate și supravegheate. Potrivit bilanțului prezentat luni de IGSU, pompierii au intervenit, la nivel național, la peste 5.100 de solicitări. Aproximativ 80% dintre acestea au fost misiuni ale echipajelor SMURD, iar 4.200 de persoane au primit asistență medicală.