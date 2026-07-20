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Vânătorii de munte intervin în sprijinul cetățenilor din Bușteni afectați de fenomenele meteorologice extreme
Vânătorii de munte intervin în sprijinul cetățenilor din Bușteni
Militarii Batalionului 21 Vânători de Munte din Predeal au intervenit pentru a sprijini comunitatea din Bușteni, afectată de fenomenele meteorologice extreme care au produs pagube și au îngreunat viața locuitorilor.
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