Ceasurile inteligente au devenit „medici de buzunar”. Tot mai mulți români își urmăresc sănătatea în timp real

Tehnologia joacă un rol din ce în ce mai important în monitorizarea sănătății, iar tot mai mulți români apelează la ceasuri inteligente, brățări fitness sau inele smart pentru a-și urmări starea fizică și parametrii vitali.

Potrivit celor mai recente date din piață, utilizarea instrumentelor digitale pentru monitorizarea sănătății a crescut semnificativ, ajungând la o rată de utilizare săptămânală de 42%.

Specialiștii spun că informațiile colectate de aceste dispozitive pot oferi indicii importante despre anumite afecțiuni și, în unele cazuri, pot contribui la stabilirea unui diagnostic.

Medicii observă tot mai des pacienți care se prezintă la consultații după ce au primit notificări sau avertizări generate de gadgeturile pe care le folosesc zilnic. De exemplu, analiza somnului poate evidenția episoade repetate de întrerupere a respirației, un posibil semn al apneei în somn.

Pe lângă monitorizarea calității somnului, dispozitivele inteligente urmăresc constant ritmul cardiac, nivelul activității fizice, numărul de pași sau consumul caloric, oferind utilizatorilor o imagine detaliată asupra stării lor de sănătate.

Specialiștii subliniază însă că aceste gadgeturi nu înlocuiesc consultul medical, ci reprezintă instrumente utile pentru prevenție și pentru identificarea timpurie a unor posibile probleme de sănătate.

În acest context, tehnologia devine un aliat important pentru persoanele care își doresc un stil de viață mai echilibrat și o monitorizare mai atentă a organismului.