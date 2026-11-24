Anca Alexandrescu, semne de întrebare după reacția lui Nicușor Dan la raportul AUR: „Acest moment nu este întâmplător. Se pregătește terenul pentru alegerile din 2028”
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a lansat o serie de acuze privind momentul ales de George Simion pentru prezentarea raportului AUR referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, dar a criticat și reacția Administrației Prezidențiale conduse de Nicușor Dan. Jurnalista REALITATEA PLUS consideră că răspunsul venit de la Palatul Cotroceni ar putea face parte dintr-un plan mai amplu de repoziționare a scenei politice și de pregătire a terenului pentru alegerile din 2028.
Într-o intervenție televizată, Anca Alexandrescu a afirmat că, la prima vedere, reacția președintelui Nicușor Dan i s-a părut lipsită de logică, întrucât ar acorda o importanță națională demersului inițiat de AUR. Ulterior, după ce a analizat mesajul Administrației Prezidențiale și contextul politic, jurnalista a avansat ipoteza că ar putea exista o strategie în spatele acestor gesturi.
În prima fază m-am gândit: Doamne, dar de ce Nicușor Dan sau Administrația Prezidențială vrea să valideze prezentarea raportului de către AUR? E o chestiune lipsită de logică. Deci, practic, vine și ridică la rang de importanță națională prezentarea raportului de ieri a celor de la AUR. Apoi, după ce m-am gândit un pic și am pus la lucru experiența mea de foarte mulți ani de zile, am ajuns la următoarea concluzie. Cred că acest răspuns de astăzi al lui Nicușor Dan, al Administrației Prezidențiale, este cel de-al treilea pas din drumul pe care Nicușor Dan a pornit, și anume acela de a sparge valul suveranist și de a pregăti terenul pentru 2028, pentru un așa-zis partid suveranist sănătos, naționalist sănătos, cum îl numesc unii
a declarat Anca Alexandrescu/ realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.
De ce a fost prezentat raportul AUR tocmai pe 23 noiembrie?
Unul dintre principalele semne de întrebare ridicate de Anca Alexandrescu vizează data la care George Simion a ales să prezinte raportul privind anularea alegerilor prezidențiale. Jurnalista susține că documentul era pregătit de mai multe luni, iar prezentarea sa fusese anunțată în repetate rânduri, însă momentul ales a fost 23 noiembrie, cu o zi înainte de împlinirea a doi ani de la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024.
Alexandrescu se întreabă de ce raportul nu a fost făcut public pe 6 decembrie, data la care au fost anulate alegerile, și de ce prezentarea a avut loc exact în preajma acestei aniversări.
Întrebarea mea este: de ce a amânat prezentarea acestui raport atâtea luni de zile, deși el a fost făcut încă de la începutul lunii ianuarie și a fost terminat încă de astă-vară? Pentru că ni s-a tot spus că urmează să fie prezentat. Asta este prima întrebare pe care o am. De ce a amânat atâta timp? Și de ce nu l-a prezentat acum, pe 6 decembrie, când au fost anulate alegerile? De ce pe 23 noiembrie, cu o zi înainte de aniversarea, cu ghilimelele de rigoare, a celor doi ani de la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024?
a declarat Anca Alexandrescu/ realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.
Anca Alexandrescu: Nicușor Dan le-ar fi dat satisfacție alegătorilor suveraniști
Un alt aspect analizat de Anca Alexandrescu este conținutul comunicatului transmis de Administrația Prezidențială. Jurnalista consideră că mesajul lui Nicușor Dan conține elemente care răspund nemulțumirilor alegătorilor suveraniști, în special în ceea ce privește lipsa unor probe suficiente care să justifice anularea alegerilor de către Curtea Constituțională și necesitatea modificării legislației electorale.
În opinia sa, această poziționare ridică întrebări suplimentare despre scopul politic al reacției prezidențiale și despre eventualele consecințe ale unor viitoare modificări legislative.
Dacă citim textul comunicatului lui Nicușor Dan, dincolo de faptul că dă satisfacție alegătorilor suveraniști, care sunt cei mai supărați pentru anularea alegerilor, spunând că, da, într-adevăr, Curtea Constituțională nu a anulat alegerile având suficiente probe, că, da, într-adevăr, trebuie modificată legislația, că la vremea respectivă n-a fost o legislație suficientă pentru astfel de situații, în aceste condiții, pe mine mă duce gândul la următorul lucru: că nu întâmplător domnul George Simion a făcut această prezentare acum.
a declarat Anca Alexandrescu/ realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.
Jurnalista a făcut legătura și cu alte două momente în care președintele Nicușor Dan a interacționat public cu subiectul AUR: conferința de presă în care partidului i-ar fi fost acordat un interval important pentru întrebări și declarațiile făcute la Berlin despre temerile privind rezultatul alegerilor din 2028.
Miza modificărilor legislative: alegerile din 2028 și 2030
Anca Alexandrescu consideră că adevărata miză nu este doar prezentarea raportului AUR sau recunoașterea unor probleme ale cadrului legislativ, ci felul în care vor fi operate eventualele modificări și cine va avea de câștigat de pe urma acestora la următoarele confruntări electorale.
Jurnalista atrage atenția că AUR nu deține majoritatea parlamentară și nu se află la guvernare, după ce, potrivit acesteia, partidul a refuzat oportunitatea de a intra la guvernare în momentul în care a fost propus Guvernul Veștea.
Acest moment ales de George Simion nu este întâmplător și mi-aș dori să nu cred asta, dar cred asta: că, de fapt, George Simion a ieșit la timpul potrivit pentru sistem cu acest raport, pentru a motiva modificările legislative. Pentru că nu-i așa? Toată lumea este de acord că trebuie să existe aceste modificări legislative. Important este însă cum se vor face aceste modificări, în ce sens se vor face ele și pe cine vor avantaja la alegerile din 2028, respectiv 2030
a declarat Anca Alexandrescu/ realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.
Aceasta a avansat ipoteza unui posibil aranjament politic în urma căruia modificările legislative ar putea avantaja actuala putere și ar putea contribui la menținerea acesteia la conducere și după următoarele alegeri.
AUR nu are majoritate. Din păcate, nu este la guvernare, pentru că a refuzat acea ofertă, acel moment de a pune piciorul la guvernare când a fost propus Guvernul Veștea. Așadar, pe mine mă frământă gândul că acest aranjament de culise este strict în sensul modificării legislative, în așa fel încât actuala putere să-și securizeze victoria și în 2028, respectiv 2030. Timpul vom vedea care va stabili cine a avut dreptate
a declarat Anca Alexandrescu/ realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.
Anca Alexandrescu anunță o dezbatere despre raportul AUR și modificările electorale
Subiectul urmează să fie analizat și în cadrul unei dezbateri televizate, unde Anca Alexandrescu a anunțat că va discuta despre implicațiile raportului AUR și despre disponibilitatea lui Nicușor Dan de a participa la procesul de modificare a legislației electorale.
Jurnalista a precizat că intenționează să abordeze tema împreună cu avocatul invitat în emisiune, pornind de la întrebările ridicate de poziția președintelui și de la posibilele efecte ale schimbărilor legislative.
Atunci când domnul Nicușor Dan este de acord cu AUR, mie îmi ridică foarte multe semne de întrebare. Ce se află în spatele acestei chestiuni vom dezbate diseară, de la ora 22.00, la Culisele Statului Paralel.
a declarat Anca Alexandrescu/ realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.
În final, jurnalista a insistat asupra faptului că nu consideră întâmplătoare succesiunea evenimentelor și a transmis că efectele reale ale acestor mișcări politice vor putea fi evaluate în perioada următoare, în special în funcție de modul în care vor fi modificate regulile electorale și de cine va beneficia de acestea la alegerile viitoare.
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