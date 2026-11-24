Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a prezentat detaliile unei scheme care prevede o suprataxă pe supraprofiturile producătorilor de energie electrică, bani care ar fi redistribuiți consumatorilor sub formă de credite fiscale.
Ministerul Energiei analizează mai multe mecanisme pentru a limita creșterea prețurilor la electricitate. Una dintre soluțiile propuse este introducerea unei suprataxe de tip „Robin Hood”, aplicată asupra supraprofiturilor înregistrate de producători.
Fondurile colectate prin această măsură ar putea fi direcționate către anumiți consumatori casnici sau non-casnici, sub forma unor credite fiscale. Inițial, ministrul menționase că beneficiarii principali vor fi marii consumatori din afara gospodăriilor, adică firmele cu consum ridicat de energie, puternic afectate de scumpirile recente.
Măsura nu vizează prosumatorii, persoanele care își produc singure energia, de exemplu prin panouri fotovoltaice, și vând surplusul în rețea.
Suprataxa are ca scop principal exercitarea unei presiuni asupra producătorilor pentru a-i determina să reducă prețurile practicate.
Ministrul a precizat că suprataxa face parte dintr-un pachet mai larg de proiecte legislative pregătite pentru perioada următoare. Strategia este etapizată pe diverse intervale de timp, cu o perspectivă până în 2030, utilizând exclusiv măsuri propuse de Ministerul Energiei.
Aplicarea taxei ar fi limitată la o perioadă scurtă, cel târziu până la 1 aprilie. Nivelul exact al impozitului și pragul de preț de la care ar deveni obligatorie nu au fost încă stabilite.