Conducerea SJU Piatra-Neamț: decesele din ATI nu sunt puse direct pe seama focarului, iar managerul acuză un posibil conflict de interese la DSP

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț afirmă că cele patru decese înregistrate în secția ATI nu ar avea o legătură directă cu focarul de infecție cu Acinetobacter baumannii raportat recent. Totodată, reprezentanții unității medicale aduc în discuție și posibile probleme de integritate la nivelul Direcției de Sănătate Publică.

Situația din secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț a intrat în atenția autorităților sanitare după confirmarea unui focar de infecție cu Acinetobacter baumannii, bacterie asociată frecvent infecțiilor contractate în spital.

Numărul cazurilor apărute în rândul pacienților internați, dar și cele patru decese consemnate în aceeași perioadă au determinat controale din partea Direcției de Sănătate Publică și solicitarea unor informații suplimentare, pentru a fi clarificate condițiile în care focarul a apărut și s-a extins. Potrivit datelor transmise de autoritățile sanitare, situația a fost notificată oficial instituțiilor competente la nivel regional și național.

În acest context, managerul spitalului a subliniat că cele patru decese înregistrate în ATI nu ar fi provocate de infecția cu Acinetobacter baumannii.

„Potrivit ultimei actualizări transmise de Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ în data de 13.03.2026 şi înaintate de DSP Neamţ către Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi şi Institutul Naţional de Sănătate Publică, au fost raportate 7 cazuri. Dintre acestea, un pacient a fost externat în stare ameliorată, 2 pacienţi erau încă internaţi, iar 4 pacienţi au decedat. Conform datelor comunicate de unitatea sanitară, în 3 cazuri cauza decesului nu a avut legătură cu infecţia asociată asistenţei medicale, iar într-un caz există o posibilă legătură cu infecţia cu Acinetobacter baumannii. Stabilirea diagnosticului în caz de deces revine medicului curant”, au transmis reprezentanții DSP Neamț într-un comunicat de presă.

Pentru a lămuri modul în care a izbucnit și s-a propagat focarul, Direcția de Sănătate Publică a cerut conducerii spitalului documente și date suplimentare.

În același timp, la finalul lunii februarie, inspectorii DSP au efectuat un control la Spitalul Județean Piatra-Neamț, iar în urma verificărilor unitatea medicală a fost amendată cu 30.000 de lei.

Conform DSP, au fost identificate mai multe neconformități, printre care aspecte ce țin de izolarea pacienților, aplicarea procedurilor de curățenie și dezinfecție, verificarea filtrelor HEPA, organizarea spațiilor pentru personalul medical, asigurarea personalului de îngrijire și funcționarea structurii responsabile de prevenirea infecțiilor asociate actului medical.

Autoritățile sanitare au impus și măsuri obligatorii pentru remedierea problemelor constatate, stabilind termene clare pentru punerea acestora în aplicare.

DSP Neamț nu a comentat însă acuzațiile lansate de managerul spitalului, conf. dr. Alexandru Pătrașcu, care a susținut că, în anii trecuți, activitatea de monitorizare a infecțiilor asociate actului medical ar fi fost externalizată către o firmă privată deținută de un angajat al instituției.

„În anii anteriori, activitatea de monitorizare a infecţiilor asociate actului medical era externalizată către o firmă privată. Firma aparţinea unui angajat al DSP Neamţ, instituţia care verifică infecţiile intraspitaliceşti din spitalul nostru. Adică exista un contract cu sume importante plătite lunar unui angajat al DSP, iar colegul de birou al celui de la DSP verifica activitatea acestuia”, a declarat managerul spitalului, care consideră că situația ridică cel puțin probleme de ordin moral și spune că există suspiciuni privind modul în care erau raportate infecțiile nosocomiale.

„Situaţia infecţiilor nosocomiale din spital este una gravă, chiar mai gravă decât aţi crede, deoarece ani de zile spitalul a plătit în sistem privat pe cineva de la DSP să se ocupe de aceste infecţii, iar tot DSP a şi controlat. În acte, totul apărea ca fiind mai bine decât la spitale mari de renume din lume, lucru imposibil, iar orice om, chiar şi fără cunoştinţe medicale, îşi poate da seama că nu avea cum să fie aşa”, a adăugat Alexandru Pătrașcu, afirmând că după rezilierea contractului cu firma privată ar fi apărut tensiuni și controale repetate din partea DSP.

„În legătură cu afirmaţiile şi acuzaţiile formulate public în ultimele zile cu privire la aspecte personale, contractuale sau de integritate, DSP Neamţ precizează că acestea nu fac obiectul prezentului comunicat privind focarul epidemiologic. Orice asemenea aspecte se analizează distinct, prin mecanismele instituţionale şi legale competente”, au transmis reprezentanții instituției ca răspuns la acuzaţiile formulate de directorul spitalului.