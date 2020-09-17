COVID 19. 1.679 de noi cazuri. Numărul infectărilor, pe județe
COVID 19. 1.679 de noi cazuri. Numărul infectărilor, pe județe
Până astăzi, 17 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 108.690 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus
Până astăzi, 17 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 108.690 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Datele referitoare la numărul persoanelor declarate vindecate sunt indisponibile la acest moment, urmare a unor actualizări tehnice în sistemul de raportare și în aplicația de centralizare a datelor. Aceste date vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil, imediat ce devin disponibile.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.679 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt.JudețNumăr de cazuri confirmate(total)Număr de cazuri nou confirmate1.Alba1439242.Arad2304413.Argeș5337354.Bacău3681635.Bihor3132356.Bistrița-Năsăud1358167.Botoșani1483118.Brașov5312609.Brăila21222510.Buzău2593911.Caraș-Severin10512612.Călărași692913.Cluj26978214.Constanța22134115.Covasna10172816.Dâmbovița35812517.Dolj22933518.Galați37192919.Giurgiu9391920.Gorj17771521.Harghita8561322.Hunedoara20305023.Ialomița11102124.Iași403711025.Ilfov28005526.Maramureș16682827.Mehedinți12911528.Mureș16211229.Neamț27193630.Olt16524931.Prahova51605932.Satu Mare4962933.Sălaj5401134.Sibiu18643035.Suceava60336036.Teleorman8882837.Timiș32755738.Tulcea7071239.Vaslui24324240.Vâlcea17838341.Vrancea2557742.Mun. București1431624443.–115– TOTAL108.690
1.679
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 478 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt.JUDEȚProbe pozitive la retestare1ALBA12ARAD163ARGEȘ154BACĂU205BIHOR256BISTRIȚA-NĂSĂUD17BOTOȘANI28BRĂILA119BRAȘOV1410BUZĂU811CĂLĂRAȘI312CARAȘ-SEVERIN113CLUJ214CONSTANȚA815COVASNA016DÂMBOVIȚA1717DOLJ518GALAȚI019GIURGIU320GORJ1221HARGHITA922HUNEDOARA1323IALOMIȚA024IAȘI4125MARAMUREȘ1026MEHEDINȚI927MUREȘ328NEAMȚ1829OLT130PRAHOVA1631SĂLAJ132SATU MARE333SIBIU2134SUCEAVA1135TELEORMAN036TIMIȘ1237TULCEA138VÂLCEA739VASLUI1240VRANCEA841BUCUREȘTI10942ILFOV9TOTAL478
Până astăzi, 4.312 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 16.09.2020 (10:00) – 17.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 27 de decese (18 bărbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Călărași, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Timiș, Vaslui și Municipiul București.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 7 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 9 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 6 decese la categoria de peste 80 de ani.
26 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.960. Dintre acestea, 460 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.160.669 de teste. Dintre acestea 24.025 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 15.292 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.733 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 100 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 17 septembrie.
Pe teritoriul României, 11.540 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.807 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 38.167 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 7 persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.164 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 575 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.
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