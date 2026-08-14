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Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni în România. Prognoza ANM până la jumătatea lunii septembrie
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Publicat14 aug. 2026, 08:14
Actualizat14 aug. 2026, 08:15
SursăRealitatea.Net
Temperaturile se vor menţine peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării în următoarele patru săptămâni, până la jumătatea lunii septembrie, cu cele mai mari abateri în regiunile vestice şi centrale. În perioada 17-24 august, precipitaţiile vor fi deficitare la nivel naţional, mai ales în zonele montane, urmând ca ulterior cantităţile de apă să fie, în general, apropiate de cele normale, potrivit estimărilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie pentru intervalul 17 august - 14 septembrie, publicate vineri.
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