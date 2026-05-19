Donald Trump: „Eram la o oră distanță de bombardamente masive în Iran”

Donald Trump a declarat că administrația americană a fost foarte aproape de a ordona noi bombardamente asupra Iran, însă operațiunea a fost amânată temporar pentru a permite continuarea negocierilor diplomatice.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că atacurile au fost suspendate după solicitările venite din partea Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care au cerut acordarea unui scurt răgaz pentru continuarea discuțiilor cu Teheranul.

Trump a precizat că negocierile aflate în desfășurare ar putea conduce la un acord, însă a avertizat că Statele Unite sunt pregătite pentru o intervenție militară de amploare dacă nu se ajunge la o înțelegere considerată acceptabilă.

„Trebuie să ne asigurăm că Iranul nu obține arme nucleare”, a declarat președintele american, adăugând că există încă posibilitatea unei soluții diplomatice.

Totodată, Trump a sugerat că statele din Golf implicate în discuții au cerut o amânare de câteva zile a operațiunii militare pentru a facilita negocierile în curs.

Președintele american a transmis că preferă evitarea unui conflict major, dacă situația poate fi rezolvată prin dialog și acorduri diplomatice.