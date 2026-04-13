Ei sunt Mihai și David, cei doi tineri care au murit pe loc în cumplitul accident din Ciolpani

Sursă: realitatea.net

Ies la iveală noi informații despre cei doi tineri de 20 de ani care au murit, în prima zi de Paște, după ce au intrat cu toată viteza într-un copac, în apropierea Lacului Snagov. Mihai, tânărul care se afla la volan în momentul cumplitei tragedii, a primit bolidul de lux în dar de la părinții săi în urmă cu o săptămână.

Mihai a postat pe rețelele sociale mai multe imagini din diferite parcări, unde mai mulți tineri se adunau să facă drifturi. Tânărul avea permisul de conducere de doi ani de zile, însă l-ar fi avut la un moment dat suspendat.

Potrivit martorilor, cei doi băieți, ar fi făcut curse în Piața Constituției cu scurt timp înainte să aibă loc tragedia.

Accidentul s-a produs în mijlocul nopții, iar autoritățile au ajuns la fața locului după ce telefonul lui Mihai a transmis un semnal de alarmă.

Oamenii legii i-au descarcerat, însă cei doi tineri nu au mai răspuns manevrelor de resuscitare. Trupurile neînsuflețite ale acestora au fost transportate la INML pentru mai multe investigații.