Gabriel Oprea, după drona căzută la Galați: „Trebuie să fim calmi. Avem capacitățile să distrugem orice țintă” - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Gabriel Oprea, fostul ministru al Apărării și fost viceprim-ministru, a reacționat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS după cel mai recent incident în care o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc, făcând apel la calm și solicitând o convocare urgentă a CSAT.

Fostul ministru al Apărării a apreciat reacția instituțiilor statului, armată, poliție și SRI, considerând incidentul o lecție despre importanța reacției rapide.

De asemenea, Oprea a cerut de urgență convocarea CSAT-ului pentru o analiză completă a situației, avertizând totodată că nu trebuie trase concluzii „la cald”.

Gabriel Oprea: „Este o lecție pe care încă o dată trebuie să o învățăm de reacție rapidă”

„Cred că trebuie să rămânem calmi. Suntem într o zonă de graniță cu război. Eu apreciez foarte mult, în primul rând, faptul că toate structurile, armată, interne, SRI au acționat. Cred că este o lecție pe care încă o dată trebuie să o învățăm de reacție rapidă.

Ce ar fi dacă această dronă ar fi lovit un spital noaptea sau ar fi produs mai multe victime? Deci, încă o dată, o lecție pe care trebuie s-o învățăm, este teritoriu național, este teritoriu NATO. Nu este prima oară când elementul dintr-o dronă pătrunde pe teritoriu național, dar repet, trebuie să fim calmi. Avem capacitățile operaționale să putem să distrugem orice țintă care pătrunde pe teritoriul național.

Cred că va trebui o reuniune a CSAT-ului. Cred că va trebui ca opinia publică, fiindcă pe primul loc trebuie să fie siguranța cetățenilor români, trebuie analizate toate elementele și după ce se face această analiză, trebuie să tragem concluzii. Nu se trag concluziile la cald. Repet, trebuie să fim calmi. România are toate capacitățile să poată să elimine o asemenea... nelegitim pe teritoriul național.”, a declarat Gabriel Oprea în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

UMPMV a transmis că „urmărește cu deosebită preocupare și responsabilitate maximă atenție informațiile referitoare la incidentul produs în municipiul Galați, unde o dronă provenită din direcția conflictului din Ucraina a pătruns în spațiul aerian al României, impactul asupra unui bloc de locuințe fiind urmat de incendiu și de detonarea încărcăturii explozive”.

„ În primul rând, ne exprimăm solidaritatea cu cetățenii afectați și apreciem intervenția promptă a structurilor MApN, MAI, ISU, IGPR, SRI și a tuturor specialiștilor implicați în gestionarea situației.

Totodată, considerăm că acest incident ridică întrebări legitime privind protecția populației și eficiența mecanismelor de răspuns în cazul unor amenințări aeriene care pătrund pe teritoriul național.

În condițiile în care România se află la frontiera unui conflict militar de mare intensitate și este stat membru NATO, cetățenii au dreptul să știe că toate măsurile legale, operaționale și tehnice necesare sunt aplicate pentru apărarea spațiului aerian național.

UMPMV solicită realizarea unei analize complete și transparente a incidentului, care să clarifice:

• traseul și comportamentul dronei după pătrunderea în spațiul aerian al României;

• timpul efectiv de reacție al structurilor competente;

• opțiunile operative existente pentru neutralizarea amenințării;

• lecțiile care trebuie învățate pentru prevenirea unor situații similare.

În actualul context de securitate, nu poate fi exclusă nicio ipoteză până la finalizarea investigațiilor: eroare de navigație, efecte ale războiului electronic, testarea capacităților de reacție ale Alianței Nord-Atlantice sau alte circumstanțe care urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

Indiferent de concluziile anchetei, considerăm că protejarea vieții cetățenilor trebuie să reprezinte criteriul fundamental al tuturor deciziilor operative. Dacă o astfel de dronă ar fi lovit un spital, o școală, o infrastructură critică sau o zonă dens populată, consecințele ar fi putut fi mult mai grave.

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” susține consolidarea permanentă a capacităților de supraveghere, avertizare și reacție ale României, astfel încât orice amenințare aeriană identificată să poată fi gestionată rapid, eficient și în deplină siguranță pentru populație.

România trebuie să transmită un mesaj clar: securitatea cetățenilor, integritatea teritoriului național și credibilitatea angajamentelor NATO reprezintă priorități care nu admit compromisuri.

Dumnezeu • Patrie • Familie • Onoare

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”

Președinte gl.(r) Gabriel Oprea ”, conform comunicatului UMPMV.