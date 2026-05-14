Horia Constantinescu a rămas cu bilete false la concertul Metallica: „Am plătit. Am crezut. Și m-am trezit țepuit”
Horia Constantinescu, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și actual șef al Protecției Consumatorilor Constanța, a descoperit că biletele pe care le-a achiziționat pentru concertul Metallica erau false chiar în momentul în care a încercat să intre la evenimentul de miercuri seară, de pe Arena Națională.
Astfel, fostul demnitar nu a mai putut participa la show-ul pe care îl aștepta cu nerăbdare. „Țepele se iau și la case mai mari, iar atunci când nu ai nicio variantă reală de verificare, lucrurile devin și mai frustrante.
Am plătit. Am crezut. Și m-am trezit țepuit”, a scris Horia Constantinescu pe pagina sa de Facebook. Acesta a precizat că a cumpărat biletele de pe o platformă online „aparent ultra, para-cunoscută”, Viagogo.
Nu a fost singurul care a întâmpinat astfel de probleme la concertul Metallica, mai multe persoane semnalând situații similare începând de joi dimineață.
Cazul lui Constantinescu atrage atenția în mod special, având în vedere că vorbim despre fostul șef al instituției responsabile chiar cu protecția consumatorilor, adică exact autoritatea care ar trebui să prevină astfel de situații.
