Incendiu masiv de vegetație în județul Neamț. Zeci de hectare sunt mistuite de flăcări

Sursă: realitatea.net

În ultimele 24 de ore, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț au intervenit la mai multe incendii care au cuprins peste 27 de hectare de vegetație uscată.

Potrivit ISU, astfel de situații au fost în localitățile Bodești, Grumăzești, Dămuc, Agapia, Cândești și Pâncești.

”În satul Văratec din comuna Agapia au ars vegetație uscată pe o suprafață de 0,08 hectare și 20 de metri liniari de gard din lemn. Incendiul se putea propaga la locuințe, care se aflau în imediata apropiere”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, Irina Popa.

În comuna Pâncești, focul a afectat aproximativ șase hectare de vegetație uscată, dar incendiul cu amploarea cea mai mare a avut loc în Poiana Teiului.

”În comuna Poiana Teiului a fost afectată o suprafață de aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată, lăstăriș, doborâturi, arbori, litieră. Incendiul a afectat două construcții din lemn cu rol de depozitare plante furajere și prezenta risc de propagare la fondul forestier”, a precizat Irina Popa.

La intervenția de stingere a incendiului, care a durat peste șapte ore, au intervenit pompieri militari și voluntari, precum și reprezentanți ai ocoalelor silvice din zonă.

Reprezentanții ISU Neamț spun că focul deschis în spații deschise a fost cauza probabilă de producere incendiilor.

De mai bine de o săptămână, pompierii nemțeni se confruntă zilnic cu incendii de vegetație uscată, provocate de oamenii care au început curățenia de primăvară în gospodării.

Pompierii avertizează cu privire la consecințele tragice care pot decurge din astfel de gesturi, dar și la sancțiunile care sunt aplicate celor care provoacă incendii intenționat. Astfel, conform prevederilor legale, arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau a vegetației ierboase este strict interzisă, fiind sancționată cu până la 15.000 de lei în cazul persoanelor fizice și până la 100.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.