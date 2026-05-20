Ion Cristoiu răbufnește după mutarea lui Nicușor Dan: „Decizia de chemare este antidemocratică”. Ce șanse sunt să ieșim din blocajul guvernamental

Consultările convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni cu parlamentari din grupurile parlamentare mici și cu aleșii neafiliați au stârnit reacții dure în spațiul public, iar jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu susține că această mișcare reprezintă un precedent periculos pentru democrația românească.

În cadrul unui interviu pentru Realitatea PLUS, dedicat blocajului politic și dificultăților privind formarea unei majorități guvernamentale, Cristoiu a criticat atât modul în care au fost organizate consultările, cât și încercarea președintelui de a impune anumite condiții partidelor parlamentare.

Potrivit analistului, simpla chemare la Cotroceni a acestor grupuri parlamentare desprinse din alte partide legitimează un fenomen care, în opinia sa, riscă să destabilizeze grav scena politică în următorii ani.

„Decizia de chemare este antidemocratică”

Ion Cristoiu a afirmat că existența acestor grupuri parlamentare reprezintă deja o problemă pentru funcționarea democratică a Parlamentului și consideră că validarea lor prin consultările de la Cotroceni agravează situația.

”În primul rând, decizia de chemare este antidemocratică, deoarece avem de-a face cu un fenomen dubios, după părerea mea, și foarte grav pentru democrație, pentru că dintr-un partid, care era POT, din celălalt, s-au detașat nu un alt partid, s-au detașat un grup parlamentar de cetățeni care au fost votați pe lista partidului. Cu atât mai mult cei din SOS și POT sunt niște civili care erau de la videochatiști până la șoferi, au ajuns pe listă. Urmare a cârdășiei dintre PSD și PNL de pe vremuri, s-a acceptat ca ei să se constituie în grupuri. Repet, în momentul acesta, dacă ei sunt chemați la Cotoceni, noi alimentăm un fenomen dezastruos pentru democrație. Vor avea loc alegeri în 2028.”

Analistul a continuat spunând că alegătorii votează partide politice, nu grupuri desprinse ulterior din acestea, iar ceea ce se întâmplă acum ar putea transforma Parlamentul într-o structură dificilă.

„Păi și câștigă un partid și după asta din el, în loc să aibă un grup parlamentar foarte important al partidului cu care poți să lucrezi, se fac apoi trei grupuri parlamentare. Eu ca cetățean am votat partidul. N-am votat trei grupuri Uniți Pentru România, Pace pentru România. Problema este a recunoașterii lor prin chemarea de mâine.”

Cristoiu: „Nicușor Dan face o manevră pe lângă Constituție”

Jurnalistul a susținut că șeful statului a introdus criterii care nu au legătură cu prevederile constituționale atunci când a vorbit despre necesitatea unei „majorități solide și pro-occidentale”.

„Chemarea de mâine este absolut inutilă, pentru că domnul preşedinte, şi o să vedem, cu complicitatea partidelor, face o manevră, să zicem, aşa, pe lângă Constituţie, şi anume a pus condiţii. Consultările vor continua până când se face o majoritate solidă, şi pro-occidentală. Deci avem două condiţii, da?”

Cristoiu spune că aceste două condiții se bat cap în cap și fac imposibilă formarea unei formule guvernamentale.

„Dacă ne uităm acum, vom vedea că este practic imposibil de realizat. Majoritate solidă pe nişte criterii din creierul lui, care n-au nicio legătură cu Constituţia. Până la urmă, ce treabă are preşedintele dacă Parlamentul este majoritate solidă sau nesolidă. E parlamentul lui? Chestiunea Parlamentului şi chiar a guvernului, este o chestiune care ţine de partidele politice, nu de el. El poate ajuta ca partidele să iasă dintr-o criză, dar el zice „nu domnule, eu nu vreau să fac experimente”. Dar de ce nu vrea el? El este o instituție separată de parlament.”

„Majoritate solidă nu poate exista în condițiile astea”

În analiza sa, Ion Cristoiu a enumerat formulele politice care ar putea crea o majoritate parlamentară stabilă, însă susține că acestea sunt excluse chiar de condiția „pro-occidentală” introdusă de Nicușor Dan.

„Solidă nu poate fi nu poate fi decât PSD- AUR, PNL-AUR, PNL-USR-AUR. Acestea nu sunt posibile, deoarece președintele a introdus un alt termen, pro-occidental. Pro-occidental poate fi PSD minoritar sau PNL minoritar, da? Ele nu pot fi pentru că sunt pro-occidentale, dar nu sunt solide. Este ca și cum zici ”veniți la bal, la nuntă, dar condiția este să veniți descălțați și în același timp să purtați pelerine”.”

Analistul consideră că întâlnirile de la Cotroceni nu au, în realitate, nicio finalitate concretă.

„Adică în aceste condiții, spuneți-mi și mie de ce se întâlnește mâine, ce să spună? Pentru că nici nici PSD, nici PNL nu fac cu ajutorul acestor rămășițe, ciurucuri, majoritate. Majoritatea solidă.”

„Cu cine stă de vorbă?”

Cristoiu a criticat inclusiv lipsa unei structuri clare de conducere în aceste grupuri parlamentare nou formate și spune că ele nu pot funcționa ca parteneri politici reali.

„Majoritate solidă, cristalizată, în viziunea domniei sale, este mă duc la Cotroceni și spun, am acord scris. Nu așa că mi-a promis mie unul de la PNL că votează, pentru că poate să treacă un guvern și alcătuit dintr-un singur om. Dar după asta depinzi. Adică după asta trebuie să te duci la Uniți România, De Două ori România și mai ales că acele grupuri nu alcătesc un partid. Deci nu pot fi parteneri de discuții, e un grup. Dacă ele ar face parte dintr-un partid, am avea președintele partidului și conducerea partidului. Spuneți-mi și mie la, nu știu, la PACE, sau cum e, cu cine stau de vorbă? Adică sunt organizatori constituiți după care e criteriu?”

Analistul susține că PSD și PNL au acceptat în trecut această fragmentare parlamentară din calcule politice care acum se întorc împotriva lor.

„PSD și PNL au fost de acord cu asta ca să radă AUR. Acum s-a întors împotriva. Am spus că am fenomen grav. Ei sunt chemați mâine la Cotroceni. Care este garanția mea ca președinte că ei ascultă? Dacă e partid am, pe când ei sunt un grup, s-au constituit. Pot să intru și eu în el. Care e criteriul? În sensul ăsta, el a făcut grav.”

„Fac niște grupulețe pe acolo prin boscheți”

Ion Cristoiu a avertizat că actualul model riscă să pulverizeze disciplina și structura partidelor politice în următorii ani.

„Pe de o parte este inutil, că nu reușește să facă acea majoritate pentru PSD sau pentru PNL-USR și în același timp dă un stimulent unui fenomen care ne va face pulbere, pentru că, repet, în alegerile viitoare orice partid nu are încredere.”

Analistul a continuat cu o critică dură la adresa migrației parlamentare și a modului în care se destramă formațiunile după alegeri.

„El candidează pe listele de partid, partidul e cel care pune la dispoziție mașinăria, și la un moment dat zice „plec”. De-asta până acum a fost imposibilă constituirea acestor grupuri, ca să opresc ruperea partidurilor, că atunci ce rost mai am eu să mai am campanie electorală dacă el pleacă mâine, cum a fost și la Victoria Stoiciu, dar pleacă din Parlament. Nu se poate așa ceva, că fărâmițez. În loc să unesc, să am grupuri puternice în Parlament, fac niște grupulețe pe acolo prin boscheți.”

„Președintele nu este Iisus”

În final, Cristoiu a susținut că întregul proces al consultărilor a fost gestionat greșit și că responsabilitatea formării unei majorități aparține partidelor politice, nu șefului statului.

„Criza, formarea guvernului este o chestiune a partidelor, nu a președintelui. Președintele nu este Iisus. Deci, așa spune Constituția. Îi cheamă la consultări. La consultări te duci cu propunerea.. Tot ce s-a întâmplat cu aceste consultări a fost o aberație.”

Jurnalistul a explicat și cum ar fi trebuit, în opinia sa, să funcționeze procedura constituțională.

„Potrivit Constituției și a experienței pe care o știm cu toții din 90: Președintele îi cheamă la consultări. Se numește pipăirea majorității. Înainte de consultări, fiecare partid trebuia să-și convoace organul conducător. Inclusiv PNL. Prin vot, cine merge? Nu-mi vine mie Bolojan și stabilește el. Că poate prin vot ăia desemnează să meargă altcineva. În ședința respectivă se stabilește: Mâine au loc consultări. Și președintele zice: avem de stabilit componenta delegației, propun. Și aia votează. Poate nu sunt de acord ca Pauliuc să nu fie.”

De asemenea, Cristoiu a spus că partidele ar fi trebuit să meargă la Cotroceni cu mandate clare și cu propuneri concrete de premier.

„Doi. El zice așa: ne ducem la consultări. Cu ce mandat ne ducem? A stabilit vreunul mandatul? Adică, dar nu-l stabilește nici Simion, nici Grindeanu, îl stabilește conducerea. Și erau două posibile mandate la fiecare. Primul: nu ne interesează puterea. Să trăiți, m-am dus la Cotroceni, le spun, stau în opoziție. Vrem, ne asumăm răspunderea să guvernăm, noi vrem să guvernăm, și atunci, în acea ședință, se stabilește candidatul partidului la funcția de premier. Ori dacă vedeți acum la consultări, n-a fost niciun premier. Președintele ce să desemneze?”