Fotbal. Universitatea Craiova a câștigat Cupa României la loviturile de departajare

Echipa de fotbal Universitatea Craiova a câștigat Cupa României, după ce a învins formația Universitatea Cluj în finala disputată la Sibiu, scor 0-0 după 120 de minute și 6-5 la loviturile de departajare.

Meciul a fost unul echilibrat, fără goluri în timpul regulamentar și al prelungirilor, iar trofeul a fost decis la penalty-uri. Eroul partidei a fost portarul Laurențiu Popescu, care a apărat ultima lovitură de departajare, executată de Iulian Cristea.

Partida a fost condusă de centralul din Făgăraș, Marian Barbu.

Succesul asigură calificarea echipei craiovene în preliminariile Europa League din sezonul viitor.

Universitatea Craiova este în cursă și pentru câștigarea titlului de campioană, unde are un punct peste cei de la Universitatea Cluj în clasamentul din Superligă.

Cele două echipe se întâlnesc în meci direct în următoarea etapă, la Craiova.

Universitatea Craiova a câștigat trofeul pentru a opta oară, după cele din 1977, 1978, 1981, 1983, 1991, 2018 și 2021.

Echipa din Bănie a mai disputat două finale, în 1975 și 1985.

Universitatea Cluj rămâne cu o singură Cupă a României, obținută în 1965, ''șepcile roșii'' disputând alte șase finale, în 1934, 1942, 1949, 2015, 2023 și 2026.