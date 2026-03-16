Iran amenință direct România cu „un răspuns politic și juridic” după permisiunea acordată SUA de a folosi bazele militare românești

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a avertizat luni că România ar putea primi „un răspuns politic și juridic adecvat” din partea Teheranului, după decizia autorităților române de a permite Statelor Unite folosirea bazelor militare de pe teritoriul țării pentru reaprovizionarea avioanelor implicate în misiuni în Orientul Mijlociu.

„Avertizăm toate statele să nu devină parte a crimei de agresiune împotriva Iranului și a poporului iranian. Aceste zile vor trece, iar Iranul va ieși din această încercare cu demnitate și cu fruntea sus. Nicio țară nu ar trebui să-și permită să ofere, în mod direct sau indirect, facilitățile sale Statelor Unite sau regimului sionist, pentru a ajuta partea agresoare”, a transmis Baghaei, potrivit Iran International .

Iranul ameniniță direct România: „O asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului”

Oficialul iranian a făcut referire directă la România, acuzând că o astfel de colaborare militară ar echivala cu implicarea într-o agresiune împotriva Iranului.

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică.”, a punctat Baghaei.

„Un asemenea gest reprezintă o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și România”

Baghaei a adăugat că un asemenea gest ar reprezenta „o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și România”, subliniind că popoarele celor două state „au avut mereu o relație de prietenie”. El a mai transmis că Iranul va reacționa „rapid și adecvat” atât pe plan politic, cât și juridic.

„De asemenea, din punct de vedere politic, ar reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au fost mereu într-o relație de prietenie. Nu există niciun motiv sau pretext pentru ca o altă țară să se implice în această agresiune militară, iar din punctul nostru de vedere acest lucru este categoric inacceptabil”, a declarat Esmail Baghaei.

Declarația survine în contextul deciziei României de a permite Statelor Unite utilizarea bazelor militare pentru realimentarea aeronavelor și instalarea de radare și sisteme satelitare suplimentare. România se află sub protecția scutului antirachetă de la Deveselu și beneficiază de apărarea colectivă prevăzută de structurile NATO.