Jurnalista Ana Maria Păcuraru, acreditată oficial la Summitul G7 din Franța. România intră în cercul restrâns al marilor decidenți ai lumii

Sursă: realitatea.net

În timp ce încercările disperate ale CNA de a scoate Realitatea Plus de pe ecranele românilor, chiar și pentru câteva ore, au fost blocate de o decizie în premieră a Curții de Apel București, Televiziunea Poporului primește noi recunoașteri internaționale.

Jurnalista Ana Maria Păcuraru a fost acreditată de Guvernul Francez pentru Summitul G7, unul dintre cele mai puternice și influente foruri politice ale planetei, programat între 15 și 17 iunie. Anterior, jurnalista a fost inclusă și în delegația oficială americană, care va participa la evenimentul planetar din Franța.

Ana Maria Păcuraru a primit acreditarea oficială din partea Guvernului Francez pentru Summitul G7 de la Évian-les-Bains , unul dintre cele mai puternice și influente foruri politice ale planetei, programat între 15 și 17 iunie 2026 .

Confirmarea vine simultan cu includerea sa în delegația oficială a Statelor Unite , o poziție excepțională pentru un jurnalist român și un moment de vizibilitate fără precedent pentru presa din România.

Astfel, este pentru prima dată când un jurnalist român va acoperi Summitul G7 din două poziții unice :

– din interiorul delegației americane , acolo unde se discută marile direcții strategice ale lumii;

– ca jurnalist acreditat internațional în International Media Center , alături de presa globală de top.

„Realitatea Plus va fi acolo unde se iau deciziile lumii”

Prin această dublă acreditare, Ana Maria Păcuraru va avea acces direct la briefinguri, declarații, întâlniri și negocieri la nivel înalt, oferind publicului din România o perspectivă rară asupra discuțiilor care modelează viitorul economic și politic al lumii.

În timp ce unii vor să reducă la tăcere Televiziunea Poporului, Casa Albă și Guvernul Franței îi deschide ușile acolo unde se decide soarta lumii. Realitatea Plus nu poate fi oprită și va fi prezentă acolo unde se iau cele mai importante decizii ale lumii.

România, prezentă în epicentrul deciziilor globale

Summitul G7 reunește liderii celor mai puternice democrații ale lumii – SUA, Franța, Germania, Italia, Japonia, Canada și Marea Britanie – într-un context geopolitic tensionat, marcat de competiție strategică, negocieri economice majore și discuții privind securitatea globală.