Mihail Neamțu (deputat AUR): „CNA refuză să se prezinte în Parlament și evită explicațiile privind închiderea Realitatea Plus și Gold FM”

Deputatul AUR Mihail Neamțu, președintele Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților, condamnă refuzul conducerii CNA de a se prezenta la audierile programate pentru 9 aprilie 2026, ora 14:00, invocând motive administrative, în loc să ofere explicații asupra unor decizii care privesc libertatea de exprimare a presei.

Mihail Neamțu atrage atenția că răspunsul transmis de CNA indică o lipsă de responsabilitate față de controlul parlamentar și față de obligația de transparență în fața cetățenilor.

Acesta subliniază că invocarea unor pretexte procedurale pentru a evita prezența în Parlament ridică serioase semne de întrebare asupra disponibilității instituției de a răspunde pentru deciziile sale.

„Am primit același răspuns pe care noi suntem obișnuiți să-l primim, mai mult de sfidare și de nepăsare. Ei nu se pot deplasa într-o zi de joi, până aici, în Parlamentul nostru, unde am fost trimiși de către popor ca să punem aceste întrebări. Nu sunt întrebările noastre, sunt întrebările oamenilor”, a spus Mihail Neamțu.

Mihail Neamțu arată că refuzul de a participa la audieri vine într-un context sensibil, în care retragerea licențelor Realitatea Plus și Gold FM a generat suspiciuni privind proporționalitatea sancțiunilor și posibile influențe politice.

„Oamenii ăștia au venit cu o agendă, aceea de intimidare a vocilor suveraniste, patriotice, de aceea ei îmbrățișează această viziune antinațională și anticreștină. Dar, totuși, în statul român, puterea legislativă e o putere. Nu poți tu, CNA, să te consideri deasupra Parlamentului și, de fapt, cel mai important și reprezentativ for într-o democrație rămâne Parlamentul. Deci, avem o anomalie.

Voi face o solicitare publică către ambasadorul Statelor Unite la București. Vom scrie astăzi către noul ambasador tot ceea ce pentru noi reprezintă abuz. Tiranie și dispreț la adresa libertății pe care America, până la urmă, a îmbrățișat-o acum 250 de ani, libertatea de exprimare, libertatea de conștiință, libertatea religioasă, toate aceste forme de libertate care au fost, apropo, răstignite în Vinerea Mare, pentru că de-aia a murit Isus, pentru că nu i s-a dat dreptul să fie El însuși, adică să fie liber. Pentru că toate aceste forme de libertate sunt răstignite în România, noi vom cere asistența partenerilor noștri strategici”, a mai spus Mihail Neamțu, deputat AUR, președintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților.

În final, Mihail Neamțu avertizează că evitarea dialogului instituțional nu face decât să adâncească neîncrederea publică și să alimenteze suspiciunile privind modul în care sunt luate deciziile în cadrul CNA.

„Marți vor fi invitați din nou reprezentanții CNA să ne explice totuși de ce ei au asemenea măsuri abuzive, pe care nu le poți lua decât în Belarus, pe care nu le poți lua decât în Federația Rusă, pe care nu poți să le iei decât în China, mai nou aud că și în Republica Moldova, dar nu într-o țară europeană.

Noi îmbrățișăm pluralismul, democrația. Ei sunt mai degrabă tirani!”, a conchis Mihail Neamțu.

