Ninel Peia îl demască pe fugarul Ghiță: „Este ofițer de informații și a executat ordine. Călin Georgescu a procedat foarte bine, l-a îndepărat de campania sa”

Senatorul Ninel Peia susține că Sebastian Ghiță ar fi ofițer de informații, acesta fiind motivul pentru care acum s-a întors împotriva lui Călin Georgescu, deși s-a folosit de imaginea lui. Într-o intervenție, în direct, la Realitatea Plus, Peia susține că Ghiță execută ordine și explică motivul pentru care candidatul interzis a mers la Belgrad. Postul TV i-a cerut un punct de vedere lui Sebastian Ghiță, dar până la difuzarea știrii nu a primit niciun răspuns.

„Îl cunosc pe Sebastian Ghiță, am fost colegi în Parlament și vă spun cu subiect și predicat că este ofițer de informații, iar domnul Călin Georgescu a făcut ceea ce trebuia atunci, astfel încât să nu primească acel sprijin. Iar Ghiță, fiind ofițer de informații, a primit ordin și a executat.”

Senatorul suveranist a mai precizat că Georgescu a acceptat întâlnirea cu Ghiță cu un scop foarte precis.

„Domnul Călin Georgescu a mers la Belgrad cu un obiectiv foarte clar: pentru a distrage atenția de la adevăratul său proiect. El nu a mers acolo pentru a obține sprijinul lor, ci pentru a‑i îndepărta de campania sa”, a explicat Ninel Peia.