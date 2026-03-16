Premierul Belgiei, Bart De Wever, consideră că Uniunea Europeană ar trebui să își normalizeze relațiile cu Rusia pentru a putea avea din nou acces la energie la prețuri mai mici.

Declarația vine într-un moment în care Bruxellesul menține o politică de presiune asupra Moscovei, în contextul războiului declanșat împotriva Ucraina. Potrivit liderului belgian, mai mulți politicieni europeni ar împărtăși aceeași opinie, însă evită să o exprime public.

Într-un interviu acordat publicației belgiene L’Echo , De Wever a explicat că, în opinia sa, actuala strategie a Europei nu reușește să schimbe decisiv situația din teren.

Premierul a afirmat că trimiterea de arme către Ucraina nu reprezintă o amenințare reală pentru președintele rus Vladimir Putin. În plus, el susține că sancțiunile economice nu pot afecta decisiv Rusia fără sprijinul deplin al Statelor Unite ale Americii.

În aceste condiții, De Wever consideră că ar trebui căutată o soluție diplomatică care să ducă la un acord între părțile implicate în conflict.

În același timp, premierul belgian a subliniat că statele europene ar trebui să investească mai mult în apărare și în consolidarea securității la frontiere.

„Trebuie să ne reînarmăm și să ne întărim apărarea granițelor. În paralel, ar trebui să normalizăm relațiile cu Rusia pentru a recâștiga accesul la energie mai ieftină”, a declarat șeful guvernului de la Bruxelles.

Poziția exprimată de De Wever contrastează cu linia oficială adoptată de Uniunea Europeană, care continuă să sprijine Ucraina prin ajutor militar și economic, menținând în același timp sancțiunile impuse Rusiei după declanșarea războiului.