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Raport alarmant: Rusia ar fi spionat cu drone peste 12 state NATO timp de 18 luni. Țara cea mai vizată
Vladimir Putin
Rusia ar fi desfășurat, timp de aproximativ 18 luni, o amplă campanie de supraveghere cu drone în mai multe state membre NATO, potrivit unei analize publicate de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS) din Londra. Documentul susține că au fost identificate 144 de incidente în 13 țări, în perioada august 2024 – februarie 2026.
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