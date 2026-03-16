Refuz surprinzător pentru Washington: un aliat puternic nu vrea să se implice în criza din Strâmtoarea Ormuz

Germania a transmis clar că nu intenționează să participe la o eventuală operațiune militară în Strâmtoarea Ormuz, în contextul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu și al apelurilor lansate de Statele Unite pentru sprijin din partea aliaților.

Autoritățile de la Berlin au subliniat că actualul conflict dintre SUA, Israel și Iran nu reprezintă o operațiune a NATO, motiv pentru care Germania nu consideră că alianța militară trebuie să fie implicată direct în această confruntare.

Potrivit oficialilor germani, guvernul nu are în plan să participe la acțiuni militare împotriva Iranului. Ministrul de Externe german a precizat că Berlinul nu are intenția de a se alătura operațiunilor lansate de Washington și Tel Aviv, în ciuda presiunilor venite din partea SUA.

În același timp, Germania a subliniat că nu dispune nici de infrastructura militară necesară pentru o astfel de intervenție în regiune, deși unități ale armatei germane sunt staționate în prezent în Irak și Iordania. Oficialii au precizat că acestea ar interveni doar în cazul în care ar fi atacate.

Declarațiile vin după ce Washingtonul a cerut mai multor state aliate să trimită nave de război pentru a asigura securitatea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport pentru petrolul la nivel mondial.

Mai multe state europene au reacționat însă cu prudență la solicitarea SUA. Liderii europeni au cerut explicații suplimentare privind obiectivele militare ale Washingtonului înainte de a lua o decizie privind o eventuală participare.

Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic pentru comerțul global cu energie, prin această rută trecând o mare parte din exporturile de petrol ale statelor din Golful Persic.

Din acest motiv, orice blocaj sau escaladare militară în zonă ar putea avea efecte serioase asupra piețelor energetice și asupra economiei mondiale.

Poziția exprimată de Berlin arată că, în acest moment, nu toți aliații Statelor Unite sunt dispuși să se implice militar în conflictul din regiune, ceea ce complică planurile Washingtonului de a forma o coaliție internațională pentru securizarea traficului naval din Golful Persic.