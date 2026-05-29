Tăcere totală după explozia dronei rusești din Galați

Niciun mesaj de la oficialii români

O dronă rusească s-a prăbușit și a explodat peste un bloc de locuințe din Galați, în urma unui atac asupra Ucrainei. Deși este cel mai grav incident de acest fel de la începutul războiului, oficialii de la București nu au transmis nicio declarație publică până la această oră, conform Realitatea PLUS.

Incidentul a avut loc în cursul dimineții, când drona, care viza infrastructura ucraineană din apropierea graniței, a lovit direct o clădire de locuințe din România. În ciuda gravității situației, reacția oficialilor români lipsește cu desăvârșire.

Premierul interimar, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova, nu a oferit nicio declarație și nu a transmis niciun mesaj public cetățenilor. Aceeași atitudine de tăcere este păstrată și de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, dar și de reprezentanții de la Palatul Cotroceni.

NATO și partenerii externi au reacționat imediat

Spre deosebire de autoritățile de la București, Alianța Nord-Atlantică a transmis rapid un mesaj oficial. Purtătorul de cuvânt al NATO a declarat că secretarul general se află în legătură directă cu oficialii români și că Alianța condamnă ferm acest atac al Rusiei pe teritoriul unui stat membru.

„NATO va continua să își întărească apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a atacurilor cu drone”, au transmis reprezentanții Alianței. De asemenea, și pe plan internațional au apărut primele reacții de solidaritate.

Președintele Letoniei a fost printre primii lideri externi care a condamnat public incidentul grav petrecut în România.

„Letonia condamnă atacul cu drone al Rusiei asupra unui bloc de locuințe din Galați, România, în urma căruia două persoane au fost rănite. Le urez celor răniți însănătoșire grabnică. Letonia își exprimă solidaritatea deplină cu România, aliatul nostru, și este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări.”, a transmis Rinkevics.