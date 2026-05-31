Trump face anunțul momentului! Iranul ar fi cedat la una dintre cererile-cheie ale SUA
Donald Trump
Donald Trump a declarat că Iranul ar fi oferit asigurări importante în cadrul negocierilor cu Statele Unite, acceptând să nu dezvolte arme nucleare, unul dintre punctele centrale ale discuțiilor dintre Washington și Teheran privind încetarea conflictului, potrivit AFP.
În ultimele zile, negocierile dintre cele două state au părut să avanseze, iar presa internațională a relatat că administrația americană ar fi transmis o versiune revizuită a propunerii de acord către partea iraniană. Modificările exacte nu au fost făcute publice.
Într-un interviu acordat Larei Trump și difuzat de Fox News, președintele american a afirmat că a primit garanții din partea Teheranului privind renunțarea la armele nucleare.
„Singura garanţie de care am nevoie este că nu vor exista arme nucleare. Au fost de acord cu asta, iar asta a fost foarte interesant”, a declarat Donald Trump.
Acesta a adăugat că inițial Iranul ar fi acceptat doar să nu producă arme nucleare, însă ulterior poziția ar fi fost extinsă și la interdicția de a le achiziționa.
Trump a mai spus că nu se grăbește în privința unui acord final, dar consideră că negocierile evoluează în direcția dorită, avertizând totodată că lipsa unui consens ar putea duce la o schimbare de abordare.
În paralel, oficiali americani din domeniul apărării au transmis că Statele Unite sunt pregătite pentru orice scenariu, inclusiv pentru un posibil conflict militar, în cazul în care discuțiile eșuează.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:10 - Călin Georgescu, îmbrățișat de români în zi de mare sărbătoare: liderul suveranist a ajuns la Biserica Sfânta Muceniță Varvara din Buftea VIDEO
- 10:08 - Ana Maria Păcuraru, în inima Deșertului Gobi: imagini senzaționale de la una dintre cele mai mari centrale solare din lume
- 10:03 - Incident violent în timpul unei intervenții! Un agent de poliție a ajuns la spital după atacul unui câine
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News