Actualitate
Ana Maria Păcuraru, premiată la Beijing de Reprezentantul Special al MAE China pentru activitatea sa jurnalistică
24 mai 2026, 14:48
Ana Maria Păcuraru
Scris de Realitatea de Neamt
Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a primit premiul pentru recunoașterea activității sale jurnalistice din partea Reprezentantului Special pentru Cooperare China-CEEC al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei.
Distincția a fost anunțată chiar de Ana Maria Păcuraru, care a transmis că este „onorată” să primească această recunoaștere.
„Onorată să primesc premiul pentru recunoașterea activitatii mele jurnalistice de la Reprezentantul Special pentru Cooperare China-CEEC al MAE China”, a transmis Ana Maria Păcuraru pe Facebook.
