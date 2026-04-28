Val de scumpiri la carburanți: prețurile au exploda în doar câteva zile

Noi scumpiri au fost operate peste noapte în benzinăriile din România, după ce OMV Petrom și Rompetrol au majorat din nou prețurile carburanților.

OMV Petrom a crescut prețul motorinei cu 30 de bani pe litru, în timp ce Rompetrol a aplicat scumpiri de 15 bani atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

În urma acestor ajustări, prețurile standard au ajuns la același nivel în stațiile OMV și Rompetrol: 9,37 lei/l pentru motorină și 8,83 lei/l pentru benzină.

În rețeaua Petrom, valorile sunt ușor mai mici, cu 9,28 lei/l pentru motorină și 8,72 lei/l pentru benzină, potrivit datelor din piață.

După o perioadă în care prețurile au scăzut rapid, tendința s-a inversat brusc, iar carburanții au revenit la nivelurile din a doua jumătate a lunii aprilie. Practic, în doar câteva zile, scumpirile au anulat complet ieftinirile anterioare.

În ultimele cinci zile, motorina s-a scumpit cu aproape un leu pe litru în stațiile OMV și Petrom, în timp ce benzina a crescut cu aproximativ 65 de bani.

În cazul Rompetrol, ambele tipuri de combustibil au înregistrat majorări de circa 50 de bani pe litru în același interval, semn că trendul ascendent se menține puternic.