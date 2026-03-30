Zeci de persoane, evacuate în mai multe localități din Vrancea în urma inundațiilor

S-a emis mesaj Ro-Alert!

Zeci de persoane au fost evacuate în urma inundațiilor ce au afectat mai multe localități din județul Vrancea. A fost emis un mesaj Ro-Alert, iar o persoană a fost salvată de pompieri, după ce a rămas izolată.

O persoană care a rămas izolată în uma unei viituri pe râul Putna, în zona comunei Garoafa, judeţul Vrancea, a fost salvată de pompieri cu o barcă pneumatică. În cursul nopţii de duminică spre luni, pompieri, jandarmi, poliţişti, militari, angajaţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor şi voluntari au fost mobilizaţi întrucât există risc iminent de producere a unor inundaţii în localităţile Bilieşti şi Mirceştii Vechi, fiind emis şi un mesaj RO-Alert. Din zonă au fost evacuate zeci de persoane, dar alte câteva sute au refuzat să plece.

Potrivit ISU Vrancea, forţele de intervenţie au intervenit pentru salvarea unei persoane rămasă izolată în urma creşterii rapide a debitului râului Putna, în zona localităţii Făurei, comuna Garoafa. Aceasta a fost evacuată în condiţii de siguranţă, de un echipaj de pompieri militari, cu o barcă pneumatică.

De asemenea, pompierii militari au intervenit cu două autospeciale şi două motopompe, în municipiul Focşani, pentru evacuarea apei acumulată pe carosabil, pe DN2 E85 – Calea Moldovei, pentru a evita riscul producerii unor evenimente nedorite. Duminică, serviciile de urgenţă profesioniste şi voluntare au evacuat apa acumulată în curţile a două gospodării din comuna Spulber.

Totodată, pe DJ 205D, în comuna Vrâncioaia, şi pe DN 2D, în satul Lepşa, comuna Tulnici, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, în cooperare cu administratorii sectoarelor de drum, au acţionat pentru îndepărtarea unor pietre căzute pe carosabil, care puteau pune în pericol traficul rutier.

În urma avertizărilor primite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea s-a constatat existenţa unui risc iminent de producere a inundaţiilor pe râul Putna în zona localităţilor Bilieşti şi Mirceştii Vechi.