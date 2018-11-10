Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ a publicat lista celor 105 locuri de muncă vacante NOI, comunicate în perioada 5-9 noiembrie 2018.

Denumire

Informatii privind locul de munca vacant

Zona

Data expirarii ofertei

Nr. locuri

agricultorexperienta 2 ani, studii medii, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt30.11.20181asfaltatorexperienta, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20181asistent medical balneofizioterapieexperienta 6 luni, angajare nedeterminata,contact telefonic, informatii pe sitePiatra Neamt20.11.20181asistent medical de farmaciedebutant, angajare nedeterminata,contact telefonic, informatii pe sitePiatra Neamt20.11.20181asistent medical generalistdebutant sau experienta 6 luni, angajare nedeterminata,contact telefonic, informatii pe sitePiatra Neamt20.11.20182brutarexperienta ca modelator, contact telefonicPiatra Neamt05.12.20182brutarcu sau fara experienta, contact telefonicPiatra Neamt05.12.20182brutarcocator, panacotar, experienta , contact telefonic , CV la adresa de e-mail sau sediuPiatra Neamt08.12.20182buldoexcavatoristsau exacavatorist, lucru pe utilaje noi, experienta, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20182conducator autogrederexperienta, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20181consilier juridicexperienta 6 ani si 6 luni, angajare determinata,contact telefonic, informatii pe sitePiatra Neamt13.11.20181dispecerpentru service centrale termice, cunostinte tehnice, operare calculator, contact telefonic , CV la adresa de e-mailPiatra Neamt05.12.20181dulgherexperienta, program de lucru 8 ore, luni-vineri, salarizare avantajoasa, contact telefonicPiatra Neamt05.12.20182dulgherexperienta, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20181electrician autoexperienta, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20181electrician intretinere reparatiiexperienta, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt07.12.20181factor postalangajare nedeterminata, invatamant obligatoriu, contact telefonic, CV la adresa de e-mail, concurs 14.11.2018Piatra Neamt14.11.20181faiantarexperienta, program de lucru 8 ore, luni-vineri, salarizare avantajoasa, contact telefonicPiatra Neamt05.12.20182femeie de serviciuangajare nedeterminata, contact telefonicPiatra Neamt05.12.20181fierar betonistexperienta, program de lucru 8 ore, luni-vineri, salarizare avantajoasa, contact telefonicPiatra Neamt05.12.20182fierar betonistexperienta, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20181fochist cazane de apa calda si abur de joasa presiuneexperienta 2 ani, studii medii, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt30.11.20181gestionar depozitexperienta, studii liceale, operare calculator, disponibilitate pentru program flexibil, salariu motivant, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt17.11.20181infirmierexperienta 6 luni, angajare nedeterminata,contact telefonic, informatii pe sitePiatra Neamt20.11.20182inginer cai ferate , drumuri si poduriexecutie, experienta, contact telefonic , CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20181inginer constructii civileexecutie constructii civile si retele edilitare, experienta, contact telefonic , CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20181inginer constructii civileintocmire devize, ofertare/decontare, experienta, contact telefonic , CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20181inginer constructii civileintocmire oferte tehnice pentru licitatii/carti tehnice, experienta, contact telefonic , CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20181ingrijitor unitati sanitareangajare nedeterminata,contact telefonic, informatii pe sitePiatra Neamt20.11.20182instalator retele termice si sanitareexperienta, salariu motivant, se asigura transport, contact telefonicPiatra Neamt05.12.20182lacatus confectii metaliceexperienta, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20181lucrator comerciallucru in depozit la pregatire marfa, experienta, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt05.12.20183manipulant marfuridepozit materiale pentru instalatii, contact telefonic , CV la adresa de e-mailPiatra Neamt05.12.20181mecanic agricolexperienta 2 ani, studii medii, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt30.11.20181mecanic autoexperienta, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20181mecanic intretinere pod rulantexperienta, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt07.12.20181muncitor necalificat experienta 2 ani, studii medii, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt30.11.20181muncitor necalificatin panificatie, contact telefonicPiatra Neamt05.12.20182muncitor necalificatin panificatie, contact telefonic, CV la adresa de e-mail sau sediuPiatra Neamt08.12.20181muncitor necalificatpentru calificare ca mecanic auto, studii medii, contact telefonicPiatra Neamt08.12.20181operator concasor mobilexperienta, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20181operator finisor betonexperienta, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20181parchetarexperienta, program de lucru 8 ore, luni-vineri, salarizare avantajoasa, contact telefonicPiatra Neamt05.12.20182preparator conserve legume si fructeexperienta 2 ani, studii medii, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt30.11.20181sef serviciuServiciul Dezvoltare, vechime minim 10 ani, experienta minim 3 ani in investitii, studii superioare tehnice sau economice, contact telefonic, CV la adresa de e-mail, concursPiatra Neamt16.11.20181sofer autocamionstudii medii, angajare nedeterminata, contact telefonic, concurs in data de 06.12.2018, depunere dosar pana in data de 22.11.2018 ora15.00Piatra Neamt22.11.20181sofer autocamionpunt de lucru Oradea, studii medii, experienta minim 1 an, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt30.11.20185sofer camionbasculanta 8×4 si autobetoniera, experienta, contact telefonic , CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20182sofer categoria Bexperienta, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt05.12.20181sofer categoria Catestat, experienta, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt05.12.20181sudorexperienta, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20181tamplar universalexperienta 2 ani, studii medii, angajare nedeterminata, contact telefonic, CV la adresa de e-mailPiatra Neamt30.11.20181tehnician aprovizioanremateriale de constructii,experienta , contact telefonic , CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20181tehnician masuratori lucrari in constructiiintocmire masuratori lucrari in constructii, experienta, contact telefonic , CV la adresa de e-mailPiatra Neamt08.12.20181zidarexperienta, program de lucru 8 ore, luni-vineri, salarizare avantajoasa, contact telefonicPiatra Neamt05.12.20182zidarexperienta, salariu motivant, se asigura transport, contact telefonicPiatra Neamt05.12.20181zugravexperienta, salariu motivant, se asigura transport, contact telefonicPiatra Neamt05.12.20181

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Mihai Eminescu, nr 37 tel 0233.219514, persoana de contact Marina Sanie

TOTAL

78

confectioner textilestudii medii,tichete de masa,salariu motivantRoman05.11.20185mecanic autostudii medii,se ofera o masa calda,salariu motivantRoman30.11.20182muncitor necalificat in industria textilastudii medii,tichete de masa,salariu motivantRoman15.11.201810operator gestionar lotostudii liceale,diploma de bacalaureat,tichete de masa,salariu motivantRoman30.11.20181

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Olteniei, nr 23-25, tel 0233.743848, persoana de contact Catalina Ursarescu

TOTAL

18

agent vanzariStudii medii, program normal,CV-ul se depune la sediul firmei,vechime in domeniuTg Neamt31.12.20181ajutor bucatarStudii profesionale, program normal,CV-ul se depune la sediul firmei,vechime in domeniuTg Neamt31.12.20181bucatarStudii profesionale, program normal,CV-ul se depune la sediul firmei,vechime in domeniuTg Neamt31.12.20181cameristaStudii generale, program normal, CV-ul se depune la sediul firmeiTg Neamt31.12.20181faiantarStudii profesionale, program normal,CV-ul se depune la sediul firmei,vechime in domeniuTg Neamt31.12.20181manipulant marfuriStudii generale, program normal, CV-ul se depune la sediul firmeiTg Neamt31.12.20181montator rigipsStudii generale, program normal, CV-ul se depune la sediul firmeiTg Neamt31.12.20181ospatarStudii profesionale, program normal,CV-ul se depune la sediul firmei,vechime in domeniuTg Neamt31.12.20181receptionerStudii liceale, program normal,CV-ul se depune la sediul firmei,vechime in domeniuTg Neamt31.12.20181

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Stefan cel Mare, nr 66, tel 0233.219514, persoana de contact Ramona Radu

TOTAL

9