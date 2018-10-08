187 bilete de tratament prin Casa de Pensii Neamț

Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a șaptesprezecea serie de tratament balnear, ce are intrare în stațiuni perioada 30 octombrie – 01 noiembrie 2018.

Sunt alocate 187 de bilete de tratament balnear în una din următoarele stațiuni: Bălțătești, Tușnad, Vatra Dornei, Herculane, Felix, Ef.Nord, Căciulata, Techirghiol, Mangalia, Slănic Moldova, Tg.Ocna, Lacu Sărat, Sovata, Covasna, 1Mai – Oradea, Nicolina, Olănești și Sarata Monteoru, Olănești.Biletele sunt alocate prin aplicație informatică, beneficiarii fiind înștiințați telefonic despre repartizarea biletului de tratament. Lista cererilor aprobate poate fi verificată la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției www.pensiineamt.ro/bilete de tratament.Dorim să informăm că pentru acestă serie nu au intrat în alocare un număr de 36 bilete de tratament (18 bilete de tratament pentru Amara, 11 bilete de tratament pentru Eforie Nord, 2 bilete de tratament pentru Lacul Sărat, 2 bilete de tratament pentru Buziaș și 3 bilete de tratament pentru Slănic Moldova) deoarece nu au fost înregistrate solicitări. Aceste bilete sunt puse la dispoziție celor care au depus cerere și doresc tratament balnear în una din cele cinci stațiuni.

Reamintim că:

– Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.– Pentru a se înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune cererea de acordare a biletului însoţită în mod obligatoriu de copie după buletin/carte de identitate, urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului.– Repartiţia biletelor de tratament balnear se face pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, în funcţie de opţiunile făcute de solicitant şi în ordinea menţionată în cerere. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită biletul de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri, punctajul aferent fiecărei cereri fiind obţinut din însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.– La momentul eliberării biletului de tratament solicitantul trebuie să prezinte: cartea de identitate, ultimul talon de plată a pensiei dar şi biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate (în copie, dar cu prezentarea originalului).Precizăm că până la această dată Casa Județeană de Pensii Neamț a valorificat pentru anul 2018 un număr de 3046 bilete de tratament balnear, fiind înregistrate 6895 cereri de acordare a unui bilet de tratament balnear.