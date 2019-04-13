72 de persoane au fost angajate pe loc la Bursa generală a locurilor de muncă

72 de persoane au fost angajate pe loc și 358 au fost selectate în vederea încadrării la Bursa generală a locurilor de muncă, acțiune organizată la nivel județean de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț.

Au participat 87 de agenți economici (37 la Piatra Neamț, 38 la Roman și 12 la Tg Neamț) care au oferit 898 locuri de muncă vacante.

Principalele ramuri de activitate în care au fost oferite locurile de muncă sunt: construcții (în meserii că: zidar, fierar-betonist, dulgher, zugrav) fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii (în meserii că: vânzător, ospătar, barman, patiser, bucătar, șofer), asigurări și industria mobilei.

Cele mai multe locuri de muncă au fost oferite în municipiul Piatra Neamț (453), următorul fiind municipiul Roman (284) și orașul Tg. Neamț (161). Au participat un număr de 928 de persoane, 436 la Piatra Neamț, 335 la Român și 158 la Tg Neamț, informează AJOFM Neamț.