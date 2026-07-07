Moment fără precedent în Ungaria! Televiziunea publică și-a întrerupt emisia și și-a cerut scuze pentru „minciunile din trecut”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 19:56

Ungaria a trecut marți printr-un moment fără precedent, după ce posturile publice de televiziune și radio și-au întrerupt temporar emisia. Premierul Peter Magyar a salutat decizia și a descris-o drept o „zi istorică”, în contextul reformelor promise pentru depolitizarea mass-mediei de stat.

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