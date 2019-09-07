Casa de Pensii Neamț: plata pensiei de urmaș se suspendă începând cu 01 octombrie dacă nu face dovada continuării studiilor

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Casa de Pensii Neamț informează că având în vedere dispozițiile alin.2 al art.114 din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în situația copilului - beneficiar de pensie de urmaș, cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, aflat în continuare de studii, plata pensiei de urmaș se suspendă începând cu data de 01 octombrie a anului în curs, dacă nu face dovada continuării studiilor.