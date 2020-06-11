Controale și sancțiuni în industria confecțiilor textile și pielărie din județul Neamț

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În perioada 02–06.06.2020, s-a desfăşurat Campania națională de verificare a respectării legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea şi comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.