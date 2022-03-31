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Economie· 2 min citire
Culisele Statului Paralel | Voucherele guvernanților, inutile pentru români. Ajutoarele de la stat, înghițite de scumpiri
Culisele Statului Paralel | Voucherele guvernanților, inutile pentru români. Ajutoarele de la stat, înghițite de scumpiri
Guvernul vrea să acorde vouchere o dată la două luni pentru pensionari și familii cu venituri mici
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