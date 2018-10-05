Firmele nemțene sunt așteptate la Finanțe pentru discuții privind acordarea ajutorului de stat. Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Neamț anunță operatorii economici locali ca vor fi organizate două întâlniri pentru detalierea modului în care va fi aplicată schema de ajutor de stat.

Întâlnirile vor avea loc pe data de 9 octombrie în Roman la sediul Serviciului Fiscal Municipal și pe data de 18 octombrie în Piatra-Neamț la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, sala de şedinţe. Ambele întâlniri încep la ora 11:00.Bugetul schemei de ajutor este de 145 de milioane de euro pe an, dar pe acest an bugetul este de 638 milioane de lei, reprezentând alocarea anuală și ce nu s-a aplicat până în prezent. Bugetul total al programului este 1,8 miliarde de lei.”Aplicarea acestei scheme de ajutor de stat urmăreşte stimularea creşterii economice prin realizarea de investiţii, iar modificările survenite au clarificat noţiuni şi au simplificat proceduri de acordare, vizând ca efect creşterea ponderii cererilor admise şi, implicit, a numărului investiţiilor de înaltă tehnologie, pentru realizarea produselor cu valoare adăugată mare.Biroul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi – la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ, persoana de contact Elisei ROTARU, email: [email protected], va fi punct de informare locală permanentă pentru toţi operatorii economici care doresc să acceseze această schemă de ajutor de stat.Promovarea prezentei scheme de ajutor de stat se va face şi prin intermediul întâlnirilor bilunare, în teritoriu, cu operatorii interesaţi, respectiv cei care pot realiza o investiţie de minim 3 milioane euro”, se arată într-un comunicat remis de AJFP Neamț.