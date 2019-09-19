Muncă nedeclarată: 20 de ”negri” depistați de ITM în Neamț

În luna august 2019 inspectorii ITM Neamț din cadrul compartimentului Relațiilor de Muncă au controlat 117 agenți economici şi au aplicat în total 27 de sancţiuni contravenţionale din care 10 amenzi în cuantum de 380.300 lei şi 17 avertismente scrise, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, modificată şi completată.
”La 9 angajatori au fost depistate 20 de persoane care prestau activitate nedeclarată. Din cele 20 de persoane, 5 prestau activitate în perioada în care aveau contractul individual de muncă suspendat, iar pentru celelalte 15 persoane nu erau întocmite forme legale de angajare. Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarată au fost aplicate 9 amenzi în cuantum de 380.000 lei. Au fost dispuse 9 măsuri.A fost depistat un caz de încălcare a prevederilor legale privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la angajator, fiind aplicată o amenda contravenţională conform Legii nr. 53/2003, republicata - art 260, alin 1, litera a, în valoare de 300 lei.Pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017, au fost dispuse 27 de măsuri și nu au fost aplicate sancţiuni contravenţional”, informează ITM Neamț.Inspectorii din cadrul compartimentului Sănătății și Securității în Muncă au realizat 73 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 58 de sancţiuni contravenţionale, din care 5 amenzi în cuantum de 27.000 lei şi 53 de avertismente contravenţionale. ”La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 16 evenimente de muncă (cădere de la acelaşi nivel/de la mică înălţime,utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de traseu şi circulaţie), toate aflate în curs de cercetare”, mai informează ITM Neamț.În total, în luna august, s-au efectuat un număr de 190 de controale, ocazie cu care s-au constatat 200 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 85 de sancţiuni contravenţionale, din care 15 amenzi în cuantum de 407.300 lei și 70 de avertismente contravenţionale.