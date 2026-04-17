PSD îi acuză pe Bolojan și pe Oana Gheorghiu că vor să scoată pe bursă companii de stat în baza unor date false și fără o logică economică

Sursă: realitatea.net

PSD acuză guvernul că a prezentat date greșite legate de situația din companiile de stat pe care vrea să le închidă sau să vândă participațiuni. În plus, social-democrații susțin că premierul Ilie Bolojan a procedat din nou în stilul său deja cunoscut, introducând subiectul pe agenda Executivului fără o dezbatere reală, mai ales într-un context economic atât de fragil.

„În nota de informare sunt și fraze mincinoase din punctul meu de vedere, pentru că acolo se spune că în Comitetul de Reformă, cu o zi înainte, s-ar fi obținut o aprobare de principiu asupra acestei liste. Fals. Nu am discutat așa ceva ”, a declarat secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.

Oficialul pune sub semnul întrebării și momentul ales pentru prezentarea documentului: „De ce ai face lucrurile acestea astăzi? Cui folosește? Folosește românilor? Cu certitudine nu. De aceea întrebarea mea este ale cui interese le reprezintă doamna Gheorghiu venind cu o astfel de propunere, pe care ulterior am văzut-o preluată și pe pagina de Facebook a premierului Bolojan .”

Radu Oprea a criticat și datele incluse în raport, oferind exemplul CEC Bank: „A apărut CEC Bank. În primul rând că raportul este absolut greșit. Apare acolo că ar avea o valoare de piață de 5,4 miliarde. Absurd, numai capitalurile proprii ale CEC-ului sunt astăzi de 5 miliarde, plus un miliard aprobat de Comisia Europeană anul trecut .”

Nici includerea Salrom pe lista companiilor ale căror acțiuni ar urma să fie scose la vânzare pe bursă nu este agreată de către social-democrați. „N-are sens să privatizezi Salrom, unde statul român deține 51%, când această companie a depus două proiecte europene pentru exploatarea grafitului, care reprezintă o resursă imensă. N-are rost să faci lucrurile acestea acum, sub nicio formă și aș mai spune niciodată, ca să fie foarte clar .”

Oprea a subliniat că multe dintre companiile vizate sunt profitabile și contribuie la buget prin dividende, care sunt luate în calcul și în construcția bugetului de stat pe anul acesta.